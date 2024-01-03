Премьеры и гастроли: «Астана Опера» продолжит удивлять публику в новом сезоне

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Заслуженный деятель Казахстана, директор театра «Астана Опера» Галым Ахмедьяров отметил, что в последние годы казахстанское искусство становится востребованным в мировом культурном пространстве.

«В 2024 году театр представит интересные постановки в рамках гастрольных туров за рубежом. Балетную труппу пригласили выступить на международном фестивале в столице Словении Любляне, где коллектив исполнит легендарный балет Хачатуряна «Спартак», артисты оперной труппы выступят в Большом театре России. Также в текущем году мы планируем показать премьеру балета «Спящая красавица» Чайковского и премьеры опер «Айсулу» Мухамеджанова, «Риголетто» Верди», — проинформировал спикер.

Кроме того, в театре готовят симфонические и концертные программы. Так, репертуар театра формируется из наиболее известных национальных и мировых произведений оперного и хореографического искусства, учитывая как и необходимость профессионального роста артистов театра, так и зрительский интерес.

Напомним, что творческий коллектив стремится популяризировать национальную классику, интерпретировать ее в современном контексте, обогащая культурное наследие новым звучанием и формами подачи. В качестве интегральной части мирового культурного сообщества артисты могут представлять за границей национальную классику, в том числе оперы Жубанова, Хамиди «Абай», Брусиловского «Кыз Жибек»,Тулебаева «Биржан - Сара».

В храме искусства также воспитывают новое поколение талантов, активно взаимодействуют с молодыми артистами. В частности, на базе театра создана Международная оперная академия Astana Opera, предоставляя ее слушателям возможность учиться и совершенствоваться, выходить на сцену вместе с труппой. Сотрудничество с театром «Астана Опера» открывает для молодых артистов перспективы не только профессионального роста, но и широкого признания в мировом масштабе.