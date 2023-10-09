Свыше 10 млн тенге выплатили "мертвым душам" в филиалах "КТЖ-Грузовые перевозки"

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Премии и выплаты перечисляли несуществующим работникам в "КТЖ-Грузовые перевозки". Об этом сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщил Дархан Дүйсембай, транспортные прокуроры в филиалах ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" выявили незаконное начисление премий и выплат 742 несуществующим работникам более чем на 10 млн тенге. А в акмолинском филиале предприятия 7 лет выплачивались деньги пенсионерке после ее смерти.

В Караганде же руководитель кадрового подразделения внес своих родителей в список пенсионеров-железнодорожников. Так он в течение 5 лет обеспечивал им льготы, компенсационные выплаты и премии более чем на 1 млн тенге.

Сейчас принимаются меры по возврату незаконно выплаченных денег, назначены аудиторские проверки. Начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что компания "КТЖ-Грузовые перевозки" скрыла 4 случая нарушения безопасности движения.

Кроме того, транспортные прокуроры раскрыли преступную схему хищения денег в особо крупном размере в алматинском отделении ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".