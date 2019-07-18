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"Президент 2.0": документальный фильм о Касым-Жомарте Токаеве покажут по телевидению
Документальный фильм о Касым-Жомарте Токаеве "Президент 2.0" покажут в телеэфире 21 июля, передает Kazpravda.kz.   

"21 июля в 22:00 на "31 канале" выйдет в эфир документальный фильм "Президент 2.0", в основу которого положено интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева известному российскому журналисту Алексею Пивоварову", – сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.

В ходе беседы Президент дает откровенные ответы на вопросы, касающиеся его биографии, дипломатической карьеры, личных убеждений.

Факты из жизни Касым-Жомарта Кемелевича и его семьи стали сюжетной канвой, отражающей достижения и трагические страницы истории Казахстана в XX и XXI веках.

Глава государства высказывается на тему отношений Казахстана с Россией, Китаем и другими государствами, дает неординарную оценку многим выдающимся мировым политикам, с которыми ему приходилось встречаться.

Зрители смогут узнать, как Касым-Жомарт Токаев относится к лести в свой адрес, какое место в его жизни занимает религия, книги каких авторов он предпочитает.

Этот фильм продолжил ряд интервью, которые Президент дал зарубежным и отечественным СМИ. Меньше чем за четыре месяца пресс-служба Главы государства организовала интервью Касым-Жомарта Кемелевича республиканским газетам "Егемен Қазақстан" и "Айқын"; российским изданиям "Коммерсант", "Российская газета"; Национальному информационному агентству Узбекистана "УзА"; телеканалу "Россия"; американской телепрограмме White House Chronicle; израильскому изданию Israel Hayom; американской газете Wall Street Journal; телеканалу Euronews, агентству Bloomberg. Кроме того, Президент встречался с журналистами в ходе электоральной кампании и ответил на десятки вопросов в ходе большой пресс-конференции по итогам выборов.

Показ документального фильма "Президент 2.0" состоится 21 июля на "31 канале" в 22-00.


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