Президент направил телеграмму поздравления Эрдогану

Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником – Днем Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что эта дата имеет особое значение для Турецкой Республики, символизируя ее единство и прогресс.

Он также выразил уверенность в том, что совместными усилиями стратегическое сотрудничество между Астаной и Анкарой продолжит укрепляться на благо двух стран.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Турции – благополучия и процветания.