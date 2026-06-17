Президент одобрил создание центра ООН в Казахстане

ООН

Пресс-служба Президента сообщила о подписании Главой государства двух законов, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Так, Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций о создании в Республике Казахстан Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана».

Кроме того, Главой государства подписан Закон РК «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана».

Документ направлен на создание правовой основы для реализации совместных программ в сферах устойчивого развития, климатической устойчивости, инклюзивного экономического роста, социальной политики и гуманитарного сотрудничества, ориентированных на потребности стран Центральной Азии и Афганистана.

Предполагается, что принятие закона позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для полноценного функционирования Регионального центра на территории Республики Казахстан, обеспечить применение положений Соглашения в полном объеме, а также будет способствовать дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества Казахстана с Организацией Объединенных Наций и партнерами по региональным инициативам.

Сам меморандум предусматривает создание в Казахстане Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Центр будет разрабатывать и реализовывать ежегодные программы работы, а его деятельность будут координировать Консультативный совет и Международный консультативный комитет. Для реализации программ Казахстан планирует ежегодно выделять ООН по 3 млн долларов в период с 2025 по 2029 годы. Ратификация документа направлена на укрепление регионального сотрудничества и достижение Целей устойчивого развития.

Тексты законов публикуются в печати.

#ООН #соглашение #закон #меморандум

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