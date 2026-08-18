Казахстанский код будущего
Виталий Колточник, политический эксперт, вице-президент Центра народной дипломатии Казахстана
Реформы Касым-Жомарта Токаева направлены на создание цельной модели государственности, где сильная власть сочетается со зрелостью общества, а цифровые технологии очерчивают совершенно новые границы будущего. Государство создает человеку пространство возможностей, страхует от системных рисков и помогает видеть все линии горизонта развития, оставляя за ним право самому выбирать дорогу.