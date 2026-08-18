Казахстанский код будущего

В соответствии с новой Конституцией в Казахстане будет действовать однопалатный парламент – Курултай, первые выборы в который пройдут уже 23 августа.

Важно понимать, что нынешняя электоральная кампания имеет особое значение: Казахстан вводит в практику новую политическую архитектуру, ставшую результатом последовательных реформ Президента. Партии начинают работать в другой системе координат, общество получает обновленные механизмы представительства, а госаппарат переходит к более четкому распределению полномочий и ответственности.

Однопалатный Курултай, пропорциональная система, развитие общественного диалога, конституционное признание волонтерства и благотворительности, ставка на образование, науку, инновации и цифровизацию, защита человека в цифровой среде – все это части общего процесса глобальной трансформации. Я называю эту формирующуюся систему «государством-куратором», соединяющим в одной модели ключевые элементы президентского курса: «слышащее государство», «Закон и Порядок», институциональную ответственность, цифровую модернизацию и движение к регулярному государству.

Государство-куратор остается сильным и стратегически мыслящим, обеспечивая безо­пасность и базовые гарантии, инфраструктуру возможнос­тей, заблаговременно выявляя системные риски для прохож­дения человеком сложных жизненных переходов. Вместе с тем свой маршрут гражданин определяет сам. И именно в таком сочетании государственной направляющей силы и личной самостоятельности я вижу одну из ключевых особенностей политической модернизации Казахстана.

Зрелость государственной сис­темы измеряется прежде всего тем, сколько вопросов своевременно и по правилам решается на местах, без постоян­ного вмешательства высшего руководства страны. Именно эту задачу последовательно решает курс Президента Токаева. Сила государства теперь все заметнее связывается с качеством институтов, понятностью процедур, профессионализмом госаппарата и способностью работать на широком горизонте планирования. Личное поручение Главы государства остается инструментом стратегической настройки системы, тогда как повседневное управление становится регулярным и системным, будучи принципиально более зрелой моделью.

Кураторская модель предполагает зрелого и самостоятельного казахстанца нового поколения. Государство отвечает за безопасность, «Закон и Порядок», образование, здраво­охранение, инфраструктуру, базовые социальные гарантии, предпринимательскую среду и технологическое развитие. Оно обязано просчитывать риски, которые отдельный человек физически не способен оценить сам: водный дефицит, энергетические ограничения, эпидемиологические угрозы, климатические процессы, изменение рынка труда.

Однако государство не пишет человеку жизненный сценарий, а прежде всего создает опции на личный выбор. Свобода образования имеет содержание, когда ребенку доступна хорошая школа. Свобода предпринимательства работает при понятных и прозрачных правилах, строго охраняемых государством. Такова логика куратора: дать старт, направление, инструменты и страховку, оставляя человеку ответственность за собственный путь. И эта модель глубоко созвучна многим чертам номадического прошлого Казахстана.

Разумеется, современное правовое государство нельзя напрямую выводить из традиционных институтов степи. Современный Казахстан существует в совершенно иной среде, однако культурные алгоритмы и матрицы сохранились. Сильный центр определяет стратегическое направление и единые правила, человек сохраняет самостоятельность на основе поддержания горизонтальных связей и солидарности.

Кочевнику был нужен ориен­тир, но дорогу он проходил сам. Для государства-куратора это почти идеальная метафора. Концепция «слышащего государства» стала одним из первых программных принципов президентства Касым-Жомарта Токаева. Ее смысл значительно шире работы с обращениями граждан. Современная власть должна замечать общественный сигнал, видеть за отдельной жалобой системный сбой и реаги­ровать до того, как проблема перерастет в кризис.

И здесь появляется логика регулярного государства. Регулярность начинается там, где стандартная проблема решается стандартной процедурой: ведомства обмениваются информацией, компетенции понятны, ответственность закреплена.

Так выстраивается последовательность, которая хорошо показывает внутреннюю логику реформ Главы государства. «Слышащее государство» обеспечивает постоянный контакт с обществом. Регулярное государство превращает запрос в работающий институт. Государство-куратор использует эти институты для управления развитием и будущими рисками. Таким образом, государство учится не только реагировать, но также предвидеть и действовать на опережение.