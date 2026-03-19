В рамках рабочего визита в Алматы Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с научным потенциалом Казахского национального университета имени аль-Фараби, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Председатель правления – ректор КазНУ Жансеит Туймебаев представил Главе государства Центр инновационных продуктов и высокотехнологичных проектов Farabi Hub.

Хаб создан как современная платформа для внедрения инновационных разработок в реальный сектор экономики. На его базе реализуются проекты в сферах креативных индустрий, искусственного интеллекта и стартапов. В результате работы центра создано 300 новых рабочих мест и привлечено более 20 млн долларов инвестиций.

В центре размещены исследовательские площадки технологических корпораций ZTE, BASF, Binlin, а также ряда зарубежных ведущих научных организаций. Кроме того, здесь работают научно-исследовательские институты КазНУ.

Президент был проинформирован, что университет успешно реализует четыре крупных проекта общей стоимостью 1 млрд 250 млн тенге.

Главе государства был продемонстрирован макет микроспутника, разработанного совместно с Северо-западным политехническим университетом Китая.

Ученые двух вузов также работают над созданием спутника NKSAT, предназначенного для измерения гравитационного поля Земли, уровня радиации, проведения геологоразведочных исследований.

Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с деятельностью лаборатории «Технологии дистанционного зондирования и их применение», созданной совместно с Академией наук КНР. На основе анализа спутниковых данных в лаборатории изучают климатические и экологические изменения в Центральной Азии.

Главе государства были представлены проекты Международного института «Цифровые технологии и робототехника» и Центра робототехники, а также Казахстанско-Сингапурского центра квантовых технологий.

Посещение КазНУ имени аль-Фараби завершилось осмотром суперкомпьютерного кластера. В его создание привлечено 23 млн долларов инвестиций.

Кластер значительно сокращает время выполнения сложных вычислений и повышает эффективность научных исследований, а также открывает широкие возможности для подготовки специалистов в области IT и искусственного интеллекта.