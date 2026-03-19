Президент посетил КазНУ имени аль-Фараби

В рамках рабочего визита в Алматы Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с научным потенциалом Казахского национального университета имени аль-Фараби, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Председатель правления – ректор КазНУ Жансеит Туймебаев представил Главе государства Центр инновационных продуктов и высокотехнологичных проектов Farabi Hub.

Хаб создан как современная платформа для внедрения инновационных разработок в реальный сектор экономики. На его базе реализуются проекты в сферах креативных индустрий, искусственного интеллекта и стартапов. В результате работы центра создано 300 новых рабочих мест и привлечено более 20 млн долларов инвестиций.

В центре размещены исследовательские площадки технологических корпораций ZTE, BASF, Binlin, а также ряда зарубежных ведущих научных организаций. Кроме того, здесь работают научно-исследовательские институты КазНУ.

Президент был проинформирован, что университет успешно реализует четыре крупных проекта общей стоимостью 1 млрд 250 млн тенге.

Главе государства был продемонстрирован макет микроспутника, разработанного совместно с Северо-западным политехническим университетом Китая.

Ученые двух вузов также работают над созданием спутника NKSAT, предназначенного для измерения гравитационного поля Земли, уровня радиации, проведения геологоразведочных исследований.

Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с деятельностью лаборатории «Технологии дистанционного зондирования и их применение», созданной совместно с Академией наук КНР. На основе анализа спутниковых данных в лаборатории изучают климатические и экологические изменения в Центральной Азии.

Главе государства были представлены проекты Международного института «Цифровые технологии и робототехника» и Центра робототехники, а также Казахстанско-Сингапурского центра квантовых технологий.

Посещение КазНУ имени аль-Фараби завершилось осмотром суперкомпьютерного кластера. В его создание привлечено 23 млн долларов инвестиций.

Кластер значительно сокращает время выполнения сложных вычислений и повышает эффективность научных исследований, а также открывает широкие возможности для подготовки специалистов в области IT и искусственного интеллекта.

#Токаев #ВУЗ #Аль-Фараби

Популярное

Все
Нацгвардия получила новые служебные авто
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Агния Барто – голос детства
Семилетие созидания и развития
«Кайрат» возглавил турнирную таблицу
Играя на струнах души
Возрождается природа, строит планы человек
В Шымкенте прошел республиканский конкурс «Жарапазан Fest»
Уверенность в завтрашнем дне
Вдохновленные весной
Тенденции и перспективы госслужбы
Игра, объединяющая поколения
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Гостей встречает аул
Помнить о духовных скрепах
Современная и ориентированная на человека
В интересах кибербезопасности
Повышен уровень защиты
Тема встречи – обсуждение итогов референдума
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Весна начинается с рукопожатия
На реках начали дробление льда
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Читайте также

Токаев получил письмо от Трампа
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Президент Израиля поздравил Токаева с принятием новой Конст…
Токаев поставил ряд задач перед Минторговли

