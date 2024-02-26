Президент посетил Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочей поездки в Усть-Каменогорск Касым-Жомарт Токаев посетил Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Главу государства проинформировали о состоянии производства и перспективах развития АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат».

Комбинат является одним из крупнейших вертикально интегрированных производителей титана губчатого, титановых слитков и сплавов в мире с полным циклом производства от добычи сырья до выпуска готовой продукции. Производственная структура включает 5 основных и 6 вспомогательных цехов, а также дочерние и совместные предприятия. Доля казахстанского титана в мировом сегменте составляет 11%, в аэрокосмической отрасли – более 20%.

Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, продукция комбината сертифицирована такими мировыми крупными производителями, как Airbus, Boeing, TIMET, ATI, Safran, UKAD, Pratt & Whitney, General Electric, Dynamet, Howmet, POSCO, Baoti, MIDHANI. Казахстанский титан используется в судостроении, энергетике, авиакосмической отрасли, нефтегазовой промышленности и медицине. Весь объем продукции экспортируется в США, Великобританию, Францию, Южную Корею, Индию и Китай.

В ближайшие десятилетия комбинат планирует реализовать 25 инвестиционных проектов на сумму 207 млрд тенге.

Глава государства осмотрел производственные цеха и пообщался с работниками комбината.