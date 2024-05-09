Президент посетил военный парад по случаю Дня Победы

Президент
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А также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, передает Kazpravda.kz

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Глава государства посетил военный парад в ознаменование 79-летия Дня Победы на Красной площади в Москве.

Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным парад посетили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Ранее президент поздравил казахстанцев с Днем Победы.

#Токаев #Москва #День Победы #парад

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