Президент посмертно наградил Шалхара Байжомартова орденом «Айбын»

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Награду вручили отцу погибшего героя

Фото: пресс-служба МВД РК

Инспектор службы батальона патрульной полиции Алматинской областной полиции старший лейтенант полиции Шалхар Байжомартов, трагически погибший при исполнении служебного долга, удостоен ордена «Айбын» ІІІ степени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Награду отцу погибшего героя вручил от имени главы государства заместитель министра внутренних дел РК Айдар Сайтбеков во время рабочего визита в департамент полиции Алматинской области. Выразив искренние соболезнования, он подчеркнул мужество старшего лейтенанта Байжомартова, его самоотверженность и вклад в обеспечение безопасности граждан.

«Сотрудники органов внутренних дел всегда находятся на передовой в борьбе с преступностью и обеспечении порядка. Старший лейтенант Шалхар Байжомартов ценой собственной жизни доказал свою преданность служебному долгу и Отечеству. Он навсегда останется в памяти как достойный офицер, верный своему долгу. Его подвиг – напоминание о значимости работы сотрудников полиции и их ежедневном риске ради безопасности граждан», – отметил Айдар Сайтбеков.

Трагедия произошла 20 декабря прошлого года. Во время оформления дорожно-транспортного происшествия один из автомобилей, потеряв управление, прижал полицейского к служебной машине, что привело к его гибели.

 

 

#награждение #орден #Айбын #Шалхар Байжомартов

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