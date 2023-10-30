Президент поздравил Турецкую Республику со 100-летием

Фото: Ж. Жумабеков

«От всей души поздравляю братский турецкий народ со знаменательным событием в истории вашей страны — 100-летием Турецкой Республики. Современная Турция, берущая истоки в своем славном прошлом, сохранившая богатое культурное наследие и мудрость своего народа, стремительно развивается и входит в число лидеров на глобальном уровне. Я искренне желаю, чтобы ваша взвешенная и продуманная политика, упорный труд и добрые начинания привели вашу страну к новому «Золотому веку», – говорится в обращении президента Казахстана.

Глава государства выразил уверенность в том, что отношения Казахстана и Турции, основанные на крепкой дружбе и сотрудничестве, будут продолжаться не один век и сохранят дух расширенного стратегического партнерства на благо братских народов.

Ерлан Кошанов поблагодарил руководство Турции и представителей дипломатического корпуса за поддержку народа Казахстана в связи трагедией на шахте в Карагандинской области.

Он также отметил сотрудничество стран на уровне парламентов и в рамках международных площадок, таких, как ТюркПА.

Председатель Мажилиса сообщил, что в честь 100-летия Турецкой Республики в Астане были торжественно открыты два объекта - в столичном парке «Ататюрк» открыли памятник Юнусу Эмре и улицу Анадолы .

Также в ближайшее время планируются к открытию ряд других объектов: проспект и парк «Турция» в Шымкенте, памятник Мустафе Ататюрку в Алматы.