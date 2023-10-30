Президент поздравил Турецкую Республику со 100-летием

Мажилис, Парламент
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Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов зачитал поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на приеме по случаю 100-летнего юбилея Турецкой Республики 

Фото: Ж. Жумабеков

«От всей души поздравляю братский турецкий народ со знаменательным событием в истории вашей страны — 100-летием Турецкой Республики. Современная Турция, берущая истоки в своем славном прошлом, сохранившая богатое культурное наследие и мудрость своего народа, стремительно развивается и входит в число лидеров на глобальном уровне. Я искренне желаю, чтобы ваша взвешенная и продуманная политика, упорный труд и добрые начинания привели вашу страну к новому «Золотому веку», – говорится в обращении президента Казахстана.

Глава государства выразил уверенность в том, что отношения Казахстана и Турции, основанные на крепкой дружбе и сотрудничестве, будут продолжаться не один век и сохранят дух расширенного стратегического партнерства на благо братских народов.

Ерлан Кошанов поблагодарил руководство Турции и представителей дипломатического корпуса за поддержку народа Казахстана в связи трагедией на шахте в Карагандинской области.

Он также отметил сотрудничество стран на уровне парламентов и в рамках международных площадок, таких, как ТюркПА.

Председатель Мажилиса сообщил, что в честь 100-летия Турецкой Республики  в Астане были торжественно открыты два объекта - в столичном парке «Ататюрк» открыли памятник Юнусу Эмре и улицу Анадолы.

Также в ближайшее время планируются к открытию ряд других объектов: проспект и парк «Турция» в Шымкенте, памятник Мустафе Ататюрку в Алматы.

#Токаев #Турция #поздравление #Кошанов #юбилей

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