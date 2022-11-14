Президент принял посла США Дэниела Розенблюма

Глава государства принял чрезвычайного и полномочного посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе встречи президент выразил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении и расширении стратегического партнерства с США по всем направлениям.

В свою очередь, Дэниел Розенблюм отметил, что Казахстан является надежным партнером в регионе, и американская сторона полностью поддерживает проводимые главой государства реформы.