Как он отметил, большинство театров нуждаются в капитальном ремонте, некоторым нужны новые здания

Фото: пресс-служба президента РК

В преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство неизменно уделяет особое внимание развитию сферы искусства, поскольку от уровня развития культуры зависит и состояние духовности в стране.