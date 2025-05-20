Как он отметил, большинство театров нуждаются в капитальном ремонте, некоторым нужны новые здания
В преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство неизменно уделяет особое внимание развитию сферы искусства, поскольку от уровня развития культуры зависит и состояние духовности в стране.
«Одним из главных столпов нашей духовной жизни является театр. На заседании Национального курултая в Бурабае поручено сделать упор на развитие театров в регионах. Большинство театров нуждаются в капитальном ремонте, некоторым нужны новые здания. Считаю целесообразным привлечь к данной работе предпринимателей и меценатов. Это распространенная практика во всем мире. Желающих инвестировать в такие проекты немало. Призываю представителей бизнеса принять участие в развитии нашей духовности», – отметил Глава государства.