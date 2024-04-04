Президент Узбекистана отреагировал на новость о гибели своих граждан в ДТП в Казахстане

Для транспортировки тел погибших в Казахстан вылетел военный борт Министерства обороны Узбекистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС этой страны
«Согласно поручению президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева создана правительственная комиссия, которая займётся организацией доставки тел погибших на родину, а также мероприятиями по их погребению. Для транспортировки тел погибших выделен военный борт Министерства обороны Узбекистана. Следует отметить, что Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана находится в тесном контакте со своими казахстанскими коллегами, а также сотрудничает в вопросах изучения причин произошедшего», - говорится в сообщении МЧС Узбекистана.
Напомним, что дорожно-транпортное происшествие произошло 3 апреля на автодороге Самара-Шымкент (в Актюбинской области) возле поселка Маржанбулак с участием грузовой автомашины Volvo и минивена Toyota-Аlhpard, под управлением гражданина Республики Узбекистан. В результате ДТП водитель Toyota-Аlhpard и 7 его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия.