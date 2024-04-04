Президент Узбекистана отреагировал на новость о гибели своих граждан в ДТП в Казахстане

Для транспортировки тел погибших в Казахстан вылетел военный борт Министерства обороны Узбекистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС этой страны

Фото: МЧС Узбекистана

«Согласно поручению президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева создана правительственная комиссия, которая займётся организацией доставки тел погибших на родину, а также мероприятиями по их погребению. Для транспортировки тел погибших выделен военный борт Министерства обороны Узбекистана. Следует отметить, что Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана находится в тесном контакте со своими казахстанскими коллегами, а также сотрудничает в вопросах изучения причин произошедшего», - говорится в сообщении МЧС Узбекистана.

Напомним, что дорожно-транпортное происшествие произошло 3 апреля на автодороге Самара-Шымкент (в Актюбинской области) возле поселка Маржанбулак с участием грузовой автомашины Volvo и минивена Toyota-Аlhpard, под управлением гражданина Республики Узбекистан. В результате ДТП водитель Toyota-Аlhpard и 7 его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия.