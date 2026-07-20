Президент Венгрии подписал собственную отставку

Тамаш Шуйок подписал семнадцатую поправку к Конституции, которая прекращает его собственные полномочия. Уходящий глава государства заявил, что документ стал примером злоупотребления политической властью, но отказ от подписи был бы нарушением закона

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Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал в субботу семнадцатую поправку к Конституции, которая одновременно означает, что его собственные полномочия на президентском посту прекращаются, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Глава государства в обращении, опубликованном в Facebook, назвал конституционную поправку, вынудившую его уйти в отставку, "беспрецедентной и позорной".

"Эта поправка одной единственной фразой прекращает полномочия действующего президента республики. Эта фраза пополняет ряд насильственно проталкиваемых “гордиевых” решений, которые останутся для потомков тяжкими и позорными историческими примерами злоупотребления политической властью", - подчеркнул он.

Уходящий глава государства резко раскритиковал закон, вынуждающий его отставку, назвал его маневром, открыто нарушающим принципы правового государства и независимость институтов, беспрецедентным ограничением избирательного права, но при этом признал, что отказ подписать поправку был бы незаконным, поэтому он поставил подпись под конституционными изменениями.

"Моя подпись - это окончательная печать на выполнении моих президентских обязанностей и на полном, при любых обстоятельствах проявляемом уважении к институту президентства. Это знак того, что я до конца соблюдал Основной закон Венгрии и не нарушил его. В то же время она является сохраняющимся доказательством того, что базовые ценности свободного общества, правовое государство, демократию и принцип разделения властей растоптали в угоду политическим интересам. За это решение исключительную ответственность несет власть, изменившая Конституцию", - завершил свое выступление уходящий президент.

Согласно закону, полномочия действующего президента республики прекращаются на следующий день после вступления поправки в силу. С этого момента и до избрания нового главы государства временным президентом будет председатель парламента Агнеш Форстхофер, зампред правящей партии "Тиса".

В соответствии с семнадцатой поправкой к Основному закону полномочия президента Тамаша Шуйока прекращаются на следующий день после ее вступления в силу. Поправка также вводит 12-летний (или трехсессионный) лимит для депутатских мандатов, возрастной предел в 70 лет для судей Конституционного суда, возможность отзыва по инициативе судей председателей Верховного суда и Национального судебного управления, а также позволяет создать Национальное управление по возврату и защите государственного имущества.

Возрастные ограничения затронут нынешнего председателя Конституционного суда Петера Полта, которому в сентябре исполнится 71 год, и еще трех судей.

Еще во время кампании, а затем после выборов 12 апреля, на которых партия "Тиса" получила конституционное большинство, Петер Мадьяр неоднократно призывал главу государства и руководителей других госорганов уйти в отставку, заявляя, что они действовали как марионетки правительства Орбана.

Парламент одобрил поправку 13 июля 139 голосами "за" при 6 "против" и отсутствии воздержавшихся. Документ внес в парламент от имени правительства премьер-министр Петер Мадьяр. Фракции "Фидес" бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана и Христианско-демократической народной партии бойкотировали заседание.

Согласно преамбуле закона, цель поправки - до вступления в силу новой конституции обеспечить необходимые институциональные условия для законного функционирования государства и заложить основы восстановления конституционной демократии. В документе указано, что парламент после широких общественных и экспертных консультаций примет новую конституцию Венгрии, основанную на принципах народного суверенитета, разделения властей, правового государства и защиты фундаментальных прав.