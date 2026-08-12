Колумбия прекратила экспорт кофе после землетрясения

В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Работа главного экспортного порта страны Буэнавентуры нарушена из-за перекрытий на ключевой трассе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Экспорт колумбийского кофе почти полностью прекратился после землетрясения, случившегося в стране. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В настоящее время операции по экспорту кофе приостановлены. Возможно, будут отдельные операции, но на данный момент экспорт кофе остановлен», — рассказал глава Национальной ассоциации экспортеров кофе Asoexport Густаво Гомес.

Работа главного экспортного порта страны Буэнавентуры нарушена из-за перекрытий на ключевой трассе, ведущей к побережью, следует из публикации. Прием кофе в порту частично приостановлен, а перенаправить поставки через другие порты мешает нехватка грузовиков.

Уточняется, что после открытия дорог и восстановления работы возможны новые задержки: накопившиеся объемы кофе могут привести к заторам в портах и создать дополнительную нагрузку на цепочку поставок.

Колумбия экспортирует около 1 млн мешков кофе весом по 60 кг в месяц, из-за чего каждый день перебоев может задерживать значительные объемы поставок. Подобная ситуация может привести к задержкам поставок и оказать давление на цепочку поставок, как только работа возобновится, заключили в материале.

В Колумбии 10 августа произошло самое мощное за десятилетия землетрясение. Магнитуда, по уточненным данным сейсмологов, составила 7,4. После этого власти Колумбии объявили общенациональный режим ЧС из-за землетрясения.

#землетрясение #экспорт #Колумбия #кофе

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