Президент высказался о роли русского и казахского языков в Казахстане

По его словам, Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Бишкек, выступил на заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе его выступления особое внимание в речи было уделено вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества.

Лидер Казахстана подчеркнул особую роль русского языка в многогранном сотрудничестве между странами СНГ.

"Символично, что нынешний год объявлен Годом русского языка в СНГ. Более того, сегодня мы примем историческое решение о подписании Учредительного договора и Устава Международной организации по русскому языку. Данная организация станет самостоятельной международной структурой, будет правосубъектной. Новая организация открыта для всех стран и, конечно же, абсолютно актуальна с точки зрения глобального гуманитарного сотрудничества. Принимаемые меры по продвижению русского языка на пространстве СНГ и в более широком международном масштабе вовсе не исключают тенденцию усиления национальной идентичности наших стран. Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка", – сказал президент.

Отметим, накануне он обсудил с главой общества "Қазақ тілі" совершенствование языковой политики.

По словам Токаева, дальнейшее развитие казахского языка всегда будут в числе приоритетных задач государственной политики.