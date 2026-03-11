Прибыль концерна Volkswagen упала на 44%

Экономика,Европа,Авто
121
Айман Аманжолова
корреспондент

Концерн сократит 50 тыс. рабочих мест в Германии до 2030 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на bbc.com

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen к 2030 году сократит 50 тыс. рабочих мест в Германии, поскольку его прибыль упала до самого низкого уровня с 2016 года — после уплаты налогов в 2025 году она сократилась примерно на 44%.

Генеральный директор Оливер Блуме сообщил акционерам, что сокращения произойдут в Германии и коснутся всей группы: Volkswagen Group принадлежат несколько других известных брендов, в том числе легковые машины Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche, SEAT и Škoda, грузовики MAN и Scania и мотоциклы Ducati.

«В целом, к 2030 году в группе Volkswagen в Германии будет сокращено около 50 тыс. рабочих мест, — написал Блум в письме акционерам в годовом отчете компании. — Мы работаем в принципиально иных условиях».

Концерн заявил, что падение прибыли вызвано введением Соединенными Штатами импортных пошлин, жесткой конкуренцией с китайскими производителями и высокими затратами на реструктуризацию в связи с переходом на производство электромобилей.

Компания прогнозирует улучшение ситуации в следующем году, но ее финансовый директор Арно Антлиц подчеркнул, что ей придется сосредоточиться на «жестком» сокращении расходов.

Volkswagen уже достиг соглашения с профсоюзами о сокращении более 35 тыс. рабочих мест по всей стране «социально ответственным образом» к 2030 году, что позволит сэкономить около 15 млрд евро.

Наряду с другими немецкими автопроизводителями, Volkswagen сильно пострадал от снижения спроса на свои автомобили в Китае, который ранее оставался важнейшим рынком. В то же время китайские бренды выходят на рынок Европы, усиливая давление на европейских производителей.

Решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей еще больше усугубило ситуацию.

В своих годовых отчетах Volkswagen сообщил, что его чистая прибыль после уплаты налогов в прошлом году снизилась с 12,4 млрд евро до 6,9 млрд евро.

На 2026 год Volkswagen прогнозирует базовую рентабельность на уровне 4–5,5%, что может оказаться даже ниже, чем достигнутые в минувшем году 4,6%.

Антлиц предупредил, что рентабельность группы «не является достаточной в долгосрочной перспективе», и заявил о необходимости дальнейшего сокращения расходов.

«Мы сможем достичь этой цели, только если будем продолжать жестко сокращать расходы, — сказал он. — Именно на этом мы сосредоточимся в ближайшие месяцы».

На автопром приходится около 20% всего промышленного производства Германии. По данным Capital Economics, с учетом цепочки поставок он обеспечивает 6% ВВП страны. Индустрия напрямую дает работу около 780 тыс. людей и поддерживает миллионы других рабочих мест.

Упало не только производство, но и продажи немецких автомобилей. Как показывают отчеты компаний, с 2017 по 2023 год продажи VW снизились с 10,7 млн до 9,2 млн, продажи BMW за тот же период упали с 2,46 млн до 2,25 млн, а продажи Mercedes-Benz — с 2,3 млн до 2,04 млн.

Поскольку страны ЕС собираются постепенно отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в течение следующего десятилетия, автопроизводителям приходится инвестировать десятки, а то и сотни миллиардов евро в разработку электромобилей и строительство новых производственных линий.

И хотя на электромобили теперь приходится заметная доля всех проданных машин, предсказанной оптимистами «электрической революции» пока не произошло. А европейское законодательство, требующее от автоконцернов определенного процента продаж электромобилей, в этих рыночных условиях не идет им на пользу.

В конце 2023 года в Германии отменили щедрые субсидии для покупателей электромобилей, в результате чего их продажи в следующем году упали в стране на 27%.

К тому же в силу особенностей трудового законодательства и соглашений с профсоюзами Германия — самое дорогое место в мире для того, чтобы производить автомобили. По данным Capital Economics, в 2023 году средний базовый оклад в немецкой автомобильной промышленности составил около 5300 евро в месяц, а в среднем по Германии он равен 4300 евро.

При этом германские автопроизводители ориентируются в основном на экспорт, значительная часть которого приходится на США и Китай.

Американские тарифы и 10-процентное падение спроса в Китае подкосили индустрию, привыкшую к дешевой электроэнергии и дорогой рабочей силе.

 

#автомобиль #Германия #Volkswagen

Популярное

Все
Как ИИ и Big Data открывают недра
Ербол Хамитов открыл счет медалям!
Турпроект «Алатау аманаты» получил мировое признание
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Воплотят инфраструктурную программу
Простая арифметика
Дебют Нани и юбилейный гол Томасова
Золотой пируэт в Альпах
Триумф в Линце
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Лесным хозяйствам – новая спецтехника
«Время тюльпанов»
Бег от истории или от себя?
«Легенда об Алане» – эпос в формате 3D
Дубль от Милада Карими
Покупка в Интернете – кот в мешке
Мир перемен и судьба цивилизации
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Нить поколений
Социально значимый – экономически невыгодный?..
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Слово о замечательном человеке
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
История Ботая оживает в кино
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Жизнь на жайляу
Три дистанции – одна цель
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

В Казахстане сокращается производство шампанского
МВК приняла решения по экспорту говядины и импорту яиц
Соцпредпринимателей стало больше в Казахстане
Где больше всего покупают китайские электрокары

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]