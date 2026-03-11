Концерн сократит 50 тыс. рабочих мест в Германии до 2030 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на bbc.com

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen к 2030 году сократит 50 тыс. рабочих мест в Германии, поскольку его прибыль упала до самого низкого уровня с 2016 года — после уплаты налогов в 2025 году она сократилась примерно на 44%.

Генеральный директор Оливер Блуме сообщил акционерам, что сокращения произойдут в Германии и коснутся всей группы: Volkswagen Group принадлежат несколько других известных брендов, в том числе легковые машины Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche, SEAT и Škoda, грузовики MAN и Scania и мотоциклы Ducati.

«В целом, к 2030 году в группе Volkswagen в Германии будет сокращено около 50 тыс. рабочих мест, — написал Блум в письме акционерам в годовом отчете компании. — Мы работаем в принципиально иных условиях».

Концерн заявил, что падение прибыли вызвано введением Соединенными Штатами импортных пошлин, жесткой конкуренцией с китайскими производителями и высокими затратами на реструктуризацию в связи с переходом на производство электромобилей.

Компания прогнозирует улучшение ситуации в следующем году, но ее финансовый директор Арно Антлиц подчеркнул, что ей придется сосредоточиться на «жестком» сокращении расходов.

Volkswagen уже достиг соглашения с профсоюзами о сокращении более 35 тыс. рабочих мест по всей стране «социально ответственным образом» к 2030 году, что позволит сэкономить около 15 млрд евро.

Наряду с другими немецкими автопроизводителями, Volkswagen сильно пострадал от снижения спроса на свои автомобили в Китае, который ранее оставался важнейшим рынком. В то же время китайские бренды выходят на рынок Европы, усиливая давление на европейских производителей.

Решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей еще больше усугубило ситуацию.

В своих годовых отчетах Volkswagen сообщил, что его чистая прибыль после уплаты налогов в прошлом году снизилась с 12,4 млрд евро до 6,9 млрд евро.

На 2026 год Volkswagen прогнозирует базовую рентабельность на уровне 4–5,5%, что может оказаться даже ниже, чем достигнутые в минувшем году 4,6%.

Антлиц предупредил, что рентабельность группы «не является достаточной в долгосрочной перспективе», и заявил о необходимости дальнейшего сокращения расходов.

«Мы сможем достичь этой цели, только если будем продолжать жестко сокращать расходы, — сказал он. — Именно на этом мы сосредоточимся в ближайшие месяцы».

На автопром приходится около 20% всего промышленного производства Германии. По данным Capital Economics, с учетом цепочки поставок он обеспечивает 6% ВВП страны. Индустрия напрямую дает работу около 780 тыс. людей и поддерживает миллионы других рабочих мест.

Упало не только производство, но и продажи немецких автомобилей. Как показывают отчеты компаний, с 2017 по 2023 год продажи VW снизились с 10,7 млн до 9,2 млн, продажи BMW за тот же период упали с 2,46 млн до 2,25 млн, а продажи Mercedes-Benz — с 2,3 млн до 2,04 млн.

Поскольку страны ЕС собираются постепенно отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в течение следующего десятилетия, автопроизводителям приходится инвестировать десятки, а то и сотни миллиардов евро в разработку электромобилей и строительство новых производственных линий.

И хотя на электромобили теперь приходится заметная доля всех проданных машин, предсказанной оптимистами «электрической революции» пока не произошло. А европейское законодательство, требующее от автоконцернов определенного процента продаж электромобилей, в этих рыночных условиях не идет им на пользу.

В конце 2023 года в Германии отменили щедрые субсидии для покупателей электромобилей, в результате чего их продажи в следующем году упали в стране на 27%.

К тому же в силу особенностей трудового законодательства и соглашений с профсоюзами Германия — самое дорогое место в мире для того, чтобы производить автомобили. По данным Capital Economics, в 2023 году средний базовый оклад в немецкой автомобильной промышленности составил около 5300 евро в месяц, а в среднем по Германии он равен 4300 евро.

При этом германские автопроизводители ориентируются в основном на экспорт, значительная часть которого приходится на США и Китай.

Американские тарифы и 10-процентное падение спроса в Китае подкосили индустрию, привыкшую к дешевой электроэнергии и дорогой рабочей силе.