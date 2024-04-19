Причины появления стихийных свалок обсуждают жители Алматинской области

Пока одни дружно наводят порядок на улицах городов и сел, другие создают стихийные свалки прямо на обочинах дорог

скриншот из видео

Множество гневных комментариев набрал вчера видеоролик в соцсетях, на кадрах которого во всей «красе» показаны горы мусора, разбросанные вдоль автотрассы в Карасайском районе Алматинской области. Возмущенные пользователи Instagram-аккаунта больше ругали не акимат, а местных жителей, создавших такое безобразие.

Звучали требования найти и наказать виновных, ввести в Уголовный кодекс республики статью за подобные нарушения. Звучали также предложения установить на этом участке дороги видеокамеру, но прежде всего убрать царящую здесь антисанитарию.

Впрочем, задавались вопросы и местным властям, полиции, санитарной службе, департаменту экологии. Мол, куда вы смотрите? В чью зону ответственности входит данная территория и как можно было вообще допустить такой беспорядок?

Ответ уполномоченного гос­органа не заставил себя долго ждать. Как пояснили в отделе ЖКХ и жилищной инспекции Карасайского района, данный видеоролик, оказывается, был опуб­ликован еще 30 марта текущего года. Сразу после этого местный акимат устроил субботник по очистке загрязненной территории. Как заверили чиновники, на сегодняшний день на этом участке скоплений мусора не имеется.

Выходит, владельцы Instagram-страницы либо по незнанию, либо для хайпа перепостили весьма резонансный по содержанию контент. Ведь всего за пару часов пост собрал несколько тысяч лайков.

Выяснилось также, что рядом с дорожным участком, снятым на видео, расположен ряд дачных массивов, жильцы которых, по всей видимости, и организовали несанкционированную свалку. Активисты попросили чиновников установить на этом месте мусорные контейнеры, поскольку нет надежды, что их нерадивые соседи прекратят мусорить.

Вместе с тем один из местных жителей сообщил, что 13 апреля проезжал там и видел новые горы мусора, разлетающегося от ветра по степи. И это уже после проведенного субботника. Так что опубликованный видеоролик вполне может быть актуальным на данный момент. Картина предстает такая же неприглядная и требует срочного наведения порядка.

Более того, работники компании по вывозу ТБО, обслуживаю­щей дачный массив, попросили граждан выносить мусор в хорошо завязанных пакетах (!). Получается, стихийная свалка так и будет «красоваться» у обочины дороги?

Примечательно, что как раз в эти дни сотни жителей Алматинской области участвуют в масштабных субботниках, организуемых в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан». Как сообщили в областном акимате, только за первую неделю на улицах городов, сел и, к слову, дачных массивов, собрано 19 тыс. тонн бытовых отходов, часть которых отправлена на вторичную переработку.

А в это время другие граждане занимаются вредительством, делая так, чтобы благородный труд экоактивистов пошел насмарку. Может быть, акцию «Таза Қазақстан» следует направить на ликвидацию стихийных свалок, коим несть числа на территории области? При этом полезно было бы привлечь к субботникам жителей расположенных рядом городов, сел и садоводческих товариществ.