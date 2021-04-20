Приехали!

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

На днях «Казправда» рассказала об угрозе транспорт­ного коллапса в Семее («До последнего пассажира», 15 апреля 2021 года). Напомним: муниципальный автопарк «Semey Вus» с 49-процентным участием государства объявил себя неплатежеспособным. Общий долг по кредиту, налогам и социальным отчислениям превысил 2 млрд тенге. В ТОО ситуацию связали с отсутствием субсидий для покрытия убытков при обслуживании социальных маршрутов. В свою очередь в акимате заявили о неэффективном менеджменте руководства автопарка.

В конце минувшей недели руководство города сообщило: фонд развития промышленности «БРК-лизинг» объявило дефолт ТОО «Semey Bus».
С перевозчиком прекращается сотрудничество, его счета будут арестованы. После проведения нового конкурса 170 автобусов, приобретенных в лизинг, передадут другому автопарку.

В тот же день горотдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния организовал для работников «Semey Bus» (примерно 400 человек) ярмарку вакансий. Причем около 300 водителям пообещали немедленное трудоустройство в штате частного автопарка.

– Главная наша задача, чтобы город не остался без автобус­ных маршрутов, а работники предприятия – без работы, – отметил аким Семея Нурымбет Сактаганов. – Что касается тарифа, он не изменится.

Вместе с тем владельцы ТОО «Semey Bus» отказались передать автобусы до вынесения судебного решения. 17 апреля на своей страничке в Instagram предприятие сообщило: парк работает в обычном режиме, весь подвижной состав на линии. Система электронного билетирования действует.

– Официального решения об остановке нашей деятельности не поступало, – пояснил директор ТОО Болат Килишбеков. – Ареста счета нет.

Но одновременно к перевозкам по тем же маршрутам по договоренности с акиматом приступило ТОО «Семавтопарк»! Городские паблики моментально наполнили сообщения о транспортной неразберихе. Одни пожаловались на аварийные ситуации на дорогах, другие на то, что автобусов все равно не дождешься – никаких. «Приехали! Конечная остановка», – подытожили люди.

В Парламенте страны уже заявили, что ситуация с общественным транспортом в Семее – не уникальная. На днях ряд мажилисменов направили на имя заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра запрос, где отметили: ситуация в регионах – тревожная. Во всем мире сфера пассажирских перевозок является планово-убыточной. Утвержденные тарифы не покрывают реальных затрат.

– В Казахстане обязанность субсидировать из бюджетных средств убытки перевозчиков при обслуживании социальных, то есть регулярных городских, пригородных и сельских маршрутов, лежит на местных исполнительных органах, – значится в запросе. – Однако во многих районах и городах страны субсидирование перевозок никогда не осуществлялось.

По словам депутатов, все частные автопарки находятся на грани банкротства, их собственных ресурсов недостаточно для качественной работы. Снижается уровень обслуживания пассажиров, безопасности перевозок, трудовая дисциплина. Опытные сотрудники массово увольняются в поисках более достойной зарплаты.

В 2018 году в стране приняли «Комплексную программу по развитию автобусных перевозок», предусматривающую субсидирование, меры по обновлению подвижного состава, внедрение системы электронного билетирования, борьбу с нелегальными перевозчиками. Однако по некоторым моментам, прежде всего в части выделения дотаций, она забуксовала. Хотя без бюджетной поддержки с проблемами не справится ни один автопарк – ни муниципальный, ни частный.

В целом, по оценке мажилисменов, проблемы общественного транспорта остаются нерешенными. На заседании Правительства 24 января 2020 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал бездействие госорганов. И дал поручение в течение двух месяцев навес­ти порядок в сфере городских пассажирских перевозок, сис­темно решить проблемы их субсидирования.

25 ноября 2020 года Правительство приняло документ «Об утверждении комплекса мер по развитию городских пассажирских перевозок на автомобильном транспорте в Республике Казахстан» на 2020–2022 годы. Фактически он продублировал предыдущую комплексную программу.

– В ряде регионов госорганы целенаправленно вытесняют частные автопарки и создают квазигосударственные, – заявили мажилисмены. – Но даже в таких случаях, вмешиваясь в хозяйственную деятельность и не исполняя собственных обязательств по выплате субсидий, такие автопарки доводят до остановки и банкротства.

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