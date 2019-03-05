Приказы

Приказы
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Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 11 февраля 2019 года № 108
О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 16 марта 2018 года № 208 «Об утверждении Правил присвоения, повышения, подтверждения, сохранения, снижения и снятия классной квалификации сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел»

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 11 января 2019 года № 6
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 11 января 2019 года № 4
Совместный приказ
О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 15-05/1138 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 819 «Об утверждении проверочного листа в области карантина растений»

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 1 февраля 2019 года № 46
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 8 февраля 2019 года № 57
О внесении изменения в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 февраля 2018 года № 63 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства)»

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 13 февраля 2019 года № 64
О внесении изменений и дополнения в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 7-1/393 «Об утверждении Правил отбора проб перемещаемых (перевозимых) объектов и биологического материала»

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 декабря 2018 года № 721
О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 499 «Об утверждении Типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения»

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 20 сентября 2018 года № 469
О внесении изменения и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций»

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