В казахстанской детской литературе появились новые герои: Баурсак и кот Карузо, которые ради спасения друзей пускаются в приключения. Писательницы Ксения Земскова и Елена Клепикова в интервью «КП» рассказали о том, как создавали своих героев, что их вдохновляло и какие темы они поднимают в своих книгах.

– Расскажите, как пришла идея написания «Баурсака и Карузо»?

Ксения Земскова: Мы с Еленой Георгиевной Клепиковой работаем вместе уже восемь лет. Сначала писали истории для подростков. В какой-то момент захотелось создать приключенческую и веселую историю для детей младшего возраста.

Начали с поиска героя, хотелось представить кого-то родного и узнаваемого. Так появился Баур­сак – наш традиционный хлебобулочный продукт. Он встречает кота Карузо, который живет у Армана – повара небольшого рыбного ресторанчика. Однажды вместо рыбы в ресторан случайно доставляют русалку, заколдованную ее отцом-колдуном. Чтобы спасти русалку, Арман должен приготовить необычные блюда. Баурсак и Карузо, чтобы помочь хозяину, отправляются искать рецепты таких блюд по разным странам.

Елена Клепикова: Это была совершенно невероятная работа! Мы и плакали, и смеялись, и переживали за наших героев, проживали вместе с ними их жизни и приключения. С идея­ми нам помогала маленькая дочка Ксении – Лида. Она читала книгу «Робинзон Крузо» и вместо имени героя говорила: «Рыбий зонт и Карузо». И мы пошли от этой забавной игры слов. Прообразом Карузо стал мой кот Патрик.

– Интересно узнать, как вы выбирали страны для путешествий?

Ксения Земскова: Мы открыли карту мира и стали искать интересные гастрономические точки. Япония, Австралия, Камерун, Чили, Исландия – вот такой необычный маршрут.

Мы искали самые удивительные, в чем-то даже провокационные блюда. Например, в Японии – рыба фугу, которая смертельно ядовита, если ее неправильно приготовить. В Австралии – пирог-поплавок, который опускают в суп. В Камеруне – фуфу, кукурузный напиток и блюдо. В Чили – куранто, приготовленный в земле. Некоторые блюда мы пробовали готовить сами. Например, австралийский пирог-поплавок.

– Вы пишете книги в соавторстве. Как строится это сотрудничество?

Ксения Земскова: Мы с Еленой Георгиевной долгие годы вместе вели семинары в Открытой литературной школе Алматы. В какой-то момент начали редактировать тексты друг друга, а потом решились на совместное творчество. Нас вдохновил пример дуэта писательниц Лили Калаус и Зиры Наурызбай, которые успешно создают цикл детских книг о Бату и его друзьях.

«Баурсак и Карузо» мы писали, уехав в один из санаториев Алматы. И за 12 дней набросали первый вариант рукописи. Потом была редактура, проверка текста на юных бета-ридерах.

Елена Клепикова: Мы пишем интенсивно, с удовольствием и полным пониманием друг друга. Процесс письма отработан. Сначала появляется идея. Она обсуж­дается, и, если нравится нам обеим, начинается ее воплощение.

Этапы большого пути таковы: сначала пишется сюжет в одном предложении. Потом расширенный сюжет, затем синопсис и, наконец, поглавник. Прорабатываются герои, их характеры, взаимосвязи. Обговариваются основные сцены. Когда все готово – решаем, кто в этот раз начинает – пишет первую главу. И дальше – на первый-второй.

В процессе написания каждая глава обсуждается, вносятся правки и дополнения или, напротив, что-то приходится убирать. Когда повесть готова, мы ее вычитываем и редактируем еще несколько раз. И потом наступает момент, когда мы выдыхаем и говорим: «Здравствуй, наш новый ребенок. Добро пожаловать в этот мир!»

– Какой посыл вы закладывали в свою книгу?

Ксения Земскова: Мы хотели, чтобы книга получилась без морализаторства, но с важными посланиями о дружбе, взаимопомощи, преданности. К примеру, кот Карузо очень любит своего друга повара и вместе с Баурсаком делает все, чтобы его спасти. В книге много веселых и фантазийных моментов. Например, Баурсак, когда подсыхает, просит кота окунуть его в масло, чтобы не терять свежести.

Мы стараемся писать так, чтобы книга была понятна и интерес­на детям. Но при этом в душе у каждого детского писателя живет внутренний ребенок. Например, в детстве я искала свою идеальную детскую книгу. И я выросла с этой мыслью – напи­сать книгу для себя, ребенка. Мне кажется, что в семь лет такая книжка о Баурсаке и Карузо мне бы очень понравилась.

Сейчас работаем над второй час­тью «Баурсака и Карузо». В этот раз герои не ищут рецепты, они теперь воспитывают… динозавра. Моему сыну семь лет, и я точно знаю, что тема с динозаврами – беспроигрышная для мальчишек.

– В этом году у вас вышла книга «Много лет вперед». Она более серьезная, ее главные герои – подростки. Расскажите о ней.

Ксения Земскова: Верно, это подростковая повесть, также написанная в соавторстве с Еленой Клепиковой. Мы начали ее еще в 2019 году. Это продолжение нашей первой книги «Кроль королевы», которая вышла в российском издательстве, но книга также читается как совершенно самостоятельное произведение.

По сюжету главная героиня Настя через Киелі ағаш (Священное дерево) попадает из современной Алматы в Алма-Ату 1943 года. Ее цель – найти свою бабушку, и она встречает ее… 16-летнюю. Девушка трудится в тылу. Настя наблюдает, как живут люди в то время, она помогает «бабушке» в госпитале, видит страдания раненых и переосмысливает себя. Мы хотели показать не только фантазию и исторический контекст, но и духовную связь поколений, тему памяти и ответственности.

– Время действия книги – воен­ные годы. Как вы работали с историческим материалом?

Елена Клепикова: Я по образованию историк и после университета много лет проработала в Центральном государственном музее Казахстана, где занималась именно темой Великой Отечест­венной войны. А это работа и с документами в архивах, и с людьми-очевидцами. Я принадлежу к первому послевоенному поколению, и на 9 Мая у нас в доме всегда собирались фронтовики и те, кто работал в тылу. Разговоры и рассказы этих людей остались со мной на всю жизнь. Кстати, маршруты наших героев в 1943 году выстраивались по карте Алма-Аты 1938 года.

– Какой совет вы дали бы тем, кто хочет писать для детей?

Ксения Земскова: Верить в себя. Я однажды была на семинаре у Эдуарда Успенского, он тогда сказал: «Детский писатель должен быть как танк». Он имел в виду и восприятие критики, и сложности, которые непременно ждут любого детского писателя, и необходимость защитной брони, и медленное, но постоянное движение вперед. Если ты веришь в своего внутреннего ребенка, в текст, который создаешь, – тогда только вперед.