Приложение для диагностики коронавирусной пневмонии создали ученые

Здравоохранение,Изобретения,Россия,Технологии
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Заключение о наличии или отсутствии признаков опасного осложнения коронавируса приложение выдаст за несколько секунд с точностью 90-95%

Фото: ТАСС

Ученые Пензенского государственного университета создали веб-приложение для диагностики коронавирусной пневмонии по рентгеновским снимкам грудной клетки без применения томографии. Программа работает на основе искусственного интеллекта и получила государственную регистрацию, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза

«Теперь медики смогут с еще большей точностью обнаружить на рентгеновских снимках грудной клетки признаки вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Веб-приложение интегрировано с искусственной нейронной сетью, обученной на 1 240 рентгеновских снимках грудной клетки. На разработку получено государственное свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ», - говорится в сообщении.

По информации вуза, предложенный метод диагностики позволяет минимизировать применение дорогостоящей, отличающейся высокой лучевой нагрузкой и не везде доступной компьютерной томографии (КТ) легких при подозрении на пневмонию. Несмотря на то, что КТ обладает наибольшей чувствительностью в выявлении изменений в легких, присущих COVID-19, приложение может выявить заболевание и оценить степень поражения легких по стандартному рентген-снимку.

«Рентгенография грудной клетки с последующей интеллектуальной классификацией изображений может быть основным инструментом для скрининга COVID-19 во время пандемий. <…> Нам удалось доработать и обучить нейросеть так, что наше приложение стало уникальным продуктом», - рассказал профессор кафедры "Медицинская кибернетика и информатика" ПГУ Леонид Кривоногов.

Он пояснил, что нейросеть, используемая в приложении, обучена более чем на 1 200 рентгеновских снимках.

Как сообщили в ПГУ, программа призвана помочь врачам заподозрить или выявить у пациента вирусную пневмонию на начальном этапе. Заключение о наличии или отсутствии признаков опасного осложнения коронавируса приложение выдаст за несколько секунд с точностью 90-95%.

#коронавирус #приложение #диагностика #пневмония

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