Приложение для оповещения о землетрясениях создали алматинские школьницы

Изобретения
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Получить информацию о надвигающемся землетрясении теперь можно за 10 секунд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Алматинские старшеклассницы Мария Утарбаева и Дарига Нуркаш создали приложение для раннего оповещения о землетрясениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

С помощью приложения пользователи смогут подготовиться к возможным природным катастрофам и принять меры для обеспечения собственной безопасности. Программа использует данные сейсмических станций и алгоритмы нейросетей.

Идея создания приложения у учениц 12-го класса Дариги Нуркаш и Марии Утарбаевой возникла после январского землетрясения в Алматы. Школьниц беспокоил тот факт, что многие жители не получили своевременных оповещений. После этого юные новаторы приступили к разработке казахстанского мобильного приложения. Обновляют его и дополняют различными функциями. Получить информацию о надвигающемся землетрясении теперь можно за 10 секунд.

«Время оповещения зависит от расстояния эпицентра. Чем ближе эпицентр, тем меньше промежуток времени — 10 секунд либо же 3 минуты. Приложение подключено к сейсмостанциям, которые находятся в окрестностях города», - говорит ученица 12-го класса Дарига Нуркаш.

Мария Утарбаева сообщила, что их проект работает совместно с Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, а также со стартапом SpaceLab.

«В данный момент мы внедрили в наши приложения спутниковые станции уже евразийского масштаба, так как мы сотрудничаем с Казахстанским национальным центром данных. У них уже есть выход на все евразийские станции. Пока мы их получаем через электронные почты, отправляем нашим пользователям через мобильное приложение», - поделилась ученица 12-го класса Мария Утарбаева.

Юные разработчики планируют продолжить работу над своим приложением, совершенствуют его и надеются, что оно поможет спасти множество жизней, добавил телеканал.

 

 

#изобретение #приложение #землетрясения

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