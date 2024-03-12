Применение ИИ в законотворчестве обсудили сенаторы с экспертами

Сенат, Технологии
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Сенат готов содействовать созданию необходимой правовой среды для развития искусственного интеллекта

Фото: пресс-служба Сената

Представители экспертного сообщества и госорганов Казахстана обсудили перспективы внедрения искусственного интеллекта в законотворческую деятельность и обозначили направления совместной работы в этой сфере. Совещание с участием спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось в ситуационном центре Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Как отметил глава Сената, эффективность реформ и их надлежащая реализация во многом зависит от качества законодательства. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что для подготовки законов новой формации важными составляющими является, как вовлечение научно-экспертного сообщества, так и применение новых технологий в процесс поиска оптимальных законодательных решений. Действенным инструментом в этом плане может стать искусственный интеллект, который сегодня показывает свою перспективность в различных сферах.

Вместе с тем, по словам председателя Сената, в стране на сегодня отсутствует полноценное правовое регулирование этой сферы.

- Ежегодно Парламент в среднем принимает около 100 законов. Правительством и министерствами только за последние 10 лет принято более 30 тысяч нормативных правовых актов. Это огромный массив данных. Анализ НПА, используя возможности новых технологий, мог бы значительно повысить качество принимаемых законодательных решений. Кроме того, у нас отдельные этапы разработки и согласования законов до сих пор осуществляются на бумаге, часть процессов не оцифрована. Поэтому нам с вами важно проанализировать возможности использования искусственного интеллекта и в целом цифровых технологий для законотворческой деятельности, – акцентировал внимание Маулен Ашимбаев.

Он также отметил, что на законодательном уровне в 2021 году были заложены базовые нормы, связанные с функционированием национальной платформы искусственного интеллекта. В частности, в законе об информатизации определена компетенция оператора национальной платформы искусственного интеллекта. Кроме того, министерством разрабатывается Концепция развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы.

- Как вам известно, есть поручение президента о необходимости дальнейшей цифровизации законотворческой работы. Соответствующая работа ведется в палатах Парламента. Есть определенные продвижения. Подготовлен проект Цифровой стратегии, начата реализация проекта «Е-Парламент». В этих вопросах нам нужно работать совместно. Сенат, со своей стороны, готов содействовать созданию необходимой правовой среды для развития ИИ. Предлагаю совместно поработать над соответствующим проектом, - отметил спикер Сената.

Вместе с тем, в ходе заседания были обсуждены вопросы реинжиниринга цифровых решений в сфере Data-Management, текущего состояния и цифровизации законотворческого процесса, а также общие тренды стартапов в сфере законотворчества.

В рамках презентации проектов в области ИИ с докладами выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, председатель Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари, председатель АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин, вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, генеральный директор «Astana Hub» Магжан Мадиев, генеральный директор «Bizdin.ai» Айбек Нуртазаев, управляющий партнер TAG Consulting Валерий Горлачев, директор Института парламентаризма Канатбек Сафинов и другие представители экспертного сообщества и государственных органов.

 

#сотрудничество #Сенат #обсуждение #Ашимбаев #ИИ

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