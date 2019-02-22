Приветствуя гостя, Дарига Назарбаева отметила, что сотрудничество с Европейским союзом является одним из стратегических направлений внешней политики Казахстана. Она подчеркнула заинтересованность Парламента Казахстана в дальнейшем развитии конструктивного диалога с Европейским парламентом в рамках Комитета парламентского сотрудничества «Казахстан – ЕС».

Специальный представитель ЕС по Центральной Азии высказал готовность продвигать сотрудничест­во с Казахстаном на качест­венно новый уровень.

Стороны обсудили перспективы наращивания торгово-экономического и инвестицион­ного сотрудничества. Дарига Назарбаева­ отметила необходимость облегчения визового режима для граждан Казахстана. Она проинформировала, что Правительство Казахстана уже приняло целый комплекс мер по гармонизации национального законодательства с европейскими нормами. Казахстан ввел безвизовый режим для граждан 62 стран, в том числе 33 европейских.

Собеседники обсудили новую Стратегию ЕС по Центральной Азии. В качестве приоритетов совместного сотрудничества Дарига Назарбаева выделила развитие человеческого капитала через образование, обеспечение верховенства права и качественного госуправления, развитие малого и среднего бизнеса с акцентом на женское предпринимательство, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, повышение энергоэффективности, взаимодействие по вопросам водной безопасности, реализацию мер по стабилизации ситуации в Афганистане.

Дарига Назарбаева проинформировала собеседника о том, что Казахстан продлил действие прог­раммы по обу­чению афганских студентов в казахстанских вузах до 2021 года. В прошлом году при финансовой поддержке ЕС инициирован запуск трехсторонней программы Казахстана, Узбекистана и ЕС по обучению афганских девушек стоимостью в 2 млн евро.

– Считаем, что этот образовательный проект будет способствовать повышению роли женщин и улучшению положения детей в Афганистане, а также урегулированию ситуации в этой стране в целом, – подчерк­нула сенатор.

Председатель сенатского комитета рассказала о перспективах сотрудничества в рамках ЕС – ЕАЭС, подчеркнув, что взаимодействие между объединениями может стать обоюдно выгодным и позволит ответить на вызовы глобального экономического кризиса.