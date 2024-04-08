Пришла весна – клещи проснулись

Местные власти стараются действовать на опережение, реагируя на прогнозируемые проблемы, одна из которых клещи – разносчики конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). В прошлом году эпидемиологическая ситуация была неблагоприятной. В 13 из выявленных 48 подозрительных случаев был подтвержден диагноз опасного заболевания. Большинство случаев заражения произошло на дачных участках, во время отдыха на природе, рыбалки, но первыми в зоне риска были и остаются животноводы и земледельцы. С начала текущего года за медицинской помощью после укусов клещей обратились уже семь человек, в частности трое жителей Жалагашского, двое – Шиелийского районов.

Одна из мер борьбы с ККГЛ – дезинсекция клещей. Весенняя обработка территорий и скота начнется с южных районов. Для повышения эффективности мер проводится разъяснительная работа с жителями.

– Для профилактики из бюджета выделяются необходимые средства. Перед началом обеззараживания необходимо полностью провести механическую очистку скотных дворов и помещений в населенных пунктах, что эффективно скажется на качестве дезинфекции. Контролируйте использование государственных средств! Областному управлению здравоохранения поручаю укомп­лектовать запас лекарств, необходимых для лечения ККГЛ, и быть готовым своевременно оказывать медицинскую помощь больным, – подчеркнул аким области Нурлыбек Налибаев на совещании.

По данным специалистов-эпидемиологов, Приаралье климатически всегда в центре природного очага ККГЛ.

Как проинформировала замес­титель руководителя департамен­та санитарно-эпидемиологичес­кого контроля области Алия Абдикаимова, спорадические случаи в регионе регистрируются ежегодно, поэтому работа по предупреждению обострения эпидситуации особо опасного заболевания проводится систематически. В регионе созданы специальные группы, которые будут контролировать эффективность противоклещевых работ. Утверж­ден и перечень из 115 неблагополучных населенных пунктов. Наибольшее количество таких опасных участков находится в Шиелийском, Жанакорганском, Казалинском, Кармакшинском районах и городе Кызылорде.