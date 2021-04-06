Присвоившую более 2,5 млн тенге мошенницу задержали в Кызылорде
В Управление полиции Кызылорды обратились трое жительниц города с просьбой о содействии вернуть им свои деньги, сообщает Polisia.kz.
Как выяснилось, в декабре прошлого года неизвестная гражданка попросила их взять кредиты в банках и присвоила более 2 500 000 тенге. Вскоре потерпевшие потребовали вернуть свои деньги. Однако мошенница, завладевшая деньгами путем обмана, не спешила возвращать их назад.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 34-летнюю женщину. Подозреваемая полностью признала свою вину.
В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное неоднократно).
Кроме того, устанавливается причастность мошенницы к другим аналогичным фактам.