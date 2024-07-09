Привилегии одним компаниям за счет других предоставляло КТЖ

Главной транспортной прокуратурой в ходе аналитической деятельности установлены антиконкурентные действия со стороны АО «НК «КТЖ», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эксплуатация подъездных путей разрешается только при наличии инструкций, утверждаемых нацоператором инфраструктуры АО «НК «КТЖ».

«При утверждении данных инструкций, КТЖ, воспользовавшись своим доминирующим положением, допускал закрепление в инструкциях конкретных собственников локомотивов, что создавало последним привилегированное положение при оказании услуг маневровой работы на подъездном пути, а также исключало возможность захода на пути других собственников локомотивов», – сообщили в госоргане.

Указанные действия повлекли ограничение конкуренции и создали барьеры для других субъектов на данный рынок услуг.

По указанным фактам Главной транспортной прокуратурой внесено представление, инструкции приведены в соответствие с законодательством – упоминание конкретных собственников локомотивов исключено. В результате чего защищены права свыше 1,3 тыс. предпринимателей, отметили в ведомстве.