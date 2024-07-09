Привилегии одним компаниям за счет других предоставляло КТЖ

Главной транспортной прокуратурой в ходе аналитической деятельности установлены антиконкурентные действия со стороны АО «НК «КТЖ», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
Эксплуатация подъездных путей разрешается только при наличии инструкций, утверждаемых нацоператором инфраструктуры АО «НК «КТЖ».
«При утверждении данных инструкций, КТЖ, воспользовавшись своим доминирующим положением, допускал закрепление в инструкциях конкретных собственников локомотивов, что создавало последним привилегированное положение при оказании услуг маневровой работы на подъездном пути, а также исключало возможность захода на пути других собственников локомотивов», – сообщили в госоргане.
Указанные действия повлекли ограничение конкуренции и создали барьеры для других субъектов на данный рынок услуг.
По указанным фактам Главной транспортной прокуратурой внесено представление, инструкции приведены в соответствие с законодательством – упоминание конкретных собственников локомотивов исключено. В результате чего защищены права свыше 1,3 тыс. предпринимателей, отметили в ведомстве.