Свежий выпуск Приживайся, «Айсара»! 15 июня 2022 г. 1:45 Наталья Денисова, Кызылординская область В регионе рисом засеяли 78,3 тыс. га. Сейчас рисовые чеки, как того требует агротехнология, заливают водой. Более 70% посевной площади, отданной в Приаралье под рис, занимают такие популярные у населения российские сорта, как «Лидер», «Янтарь» и «Рапан». Два процента рисовых клинов заняли украинские «Премиум», «Виконт», «Маршал» и «Янтарный», неплохо показывающие себя в резко континентальном и полупустынном климате региона. Местные же сорта, выведенные в ТОО «КазНИИ рисоводства им. И. Жахаева», пока возделывают не все хозяйства. Хотя именно они, казалось бы, наиболее предпочтительны. Управление сельского хозяйства Кызылординской области ставит цель постепенно не менее половины рисовых площадей засевать именно ими. Самый популярный из местных сортов риса у земледельцев сейчас «Сыр-сулуы». Сорт «Маржан» уже считается классикой, ему более 40 лет, и с каждым годом его высаживают все меньше. Два года назад ученые названного НИИ завершили многолетнюю работу над созданием дорогого и востребованного в мире риса подвида indica – «Айсара», чьи семена относятся к зернам мирового стандарта Slender. В них стопроцентная стекловидность и повышенное содержание белка. «Айсара» более устойчива к различным заболеваниям, создана на основе тропических сортов риса из Индии, Южной Кореи, Китая. Можно назвать этот сорт новым биологическим таксоном. Таксон – это группа организмов, связанных той или иной степенью родства и достаточно обособленная, чтобы ей можно было присвоить определенную таксономическую категорию того или иного ранга – вид, род, семейство. В нынешнем году под «Айсару» отдано чуть меньше гектара площади, и только для получения семян. Важно уже то, что в странах умеренного пояса, к коим относится Казахстан, такой подвид выведен впервые. Пред. След. Пред. След.