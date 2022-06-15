Приживайся, «Айсара»!

В регионе рисом засеяли 78,3 тыс. га. Сейчас рисовые чеки, как того требует агротехнология, заливают водой.

Более 70% посевной площади, отданной в Приаралье под рис, занимают такие популярные у населения российские сорта, как «Лидер», «Янтарь» и «Рапан». Два процента рисовых клинов заняли украинские «Премиум», «Виконт», «Маршал» и «Янтарный», неплохо показывающие себя в резко континентальном и полупус­тынном климате региона.

Местные же сорта, выведенные в ТОО «КазНИИ рисоводства им. И. Жахаева», пока возделывают не все хозяйства. Хотя именно они, казалось бы, наиболее предпочтительны. Управление сельского хозяйства Кызылординской облас­ти ставит цель постепенно не менее половины рисовых площадей засевать именно ими.

Самый популярный из местных сортов риса у земледельцев сейчас «Сыр-сулуы». Сорт «Маржан» уже считается классикой, ему более 40 лет, и с каждым годом его высаживают все меньше.

Два года назад ученые названного НИИ завершили многолетнюю работу над соз­данием дорогого и востребованного в мире риса подвида indica – «Айсара», чьи семена относятся к зернам мирового стандарта Slender. В них стопроцентная стекловидность и повышенное содержание белка.

«Айсара» более устойчива к различным заболеваниям, создана на основе тропических сортов риса из Индии, Южной Кореи, Китая. Можно назвать этот сорт новым биологическим таксоном.

Таксон – это группа организмов, связанных той или иной степенью родства и достаточно обособленная, чтобы ей можно было присвоить определенную таксономическую категорию того или иного ранга – вид, род, семейство.

В нынешнем году под «Айсару» отдано чуть меньше гектара площади, и только для получения семян. Важно уже то, что в странах умеренного пояса, к коим относится Казахстан, такой подвид выведен впервые.