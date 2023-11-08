Проблем быть не должно Общество 8 ноября 2023 г. 5:30 18 Марина Демченко Несмотря на нынешний небогатый урожай, казахстанские аграрии собрали достаточно зерна для полного обеспечения потребности республики в хлебе и муке. Итоги завершившейся в Казахстане уборочной страды подвели на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова. Как доложил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в нынешнем сезоне составила 24 млн гектаров, что на 652 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день уборка зерновых завершается во всех регионах республики. По данным акиматов областей, убрано 16,9 млн га (98,7%). При средней урожайности 9,7 центнера с гектара намолочено 16,4 млн тонн зерна в первоначальном весе, в том числе 11,4 млн тонн пшеницы. – Несмотря на плохие погодные условия, объем ожидаемого валового сбора зерна составляет 16 миллионов тонн (пшеницы – 11,3 миллиона тонн). С учетом переходящих трех миллионов тонн остатков зерна этого более чем достаточно для полного обеспечения страны хлебом, мукой и макаронами, – заверил Айдарбек Сапаров. Аграриями республики также собрано 4,3 млн тонн овощных культур, 3,5 млн тонн картофеля и 1,6 млн тонн маслосемян, в частности, намолочено 747,5 тыс. тонн подсолнечника. По словам главы Минсельхоза, для своевременного проведения уборочных работ сельхозформированиям было выделено 426 тыс. тонн льготного дизтоплива по цене 250 тенге за литр. Учитывая сложную ситуацию, решено выделить на сушку зерновых и масличных культур дополнительно 62,5 тыс. тонн льготного дизтоплива. Оперативными итогами проведения уборочной поделились акимы областей: Костанайской – Кумар Аксакалов, Акмолинской – Марат Ахметжанов, Северо-Казахстанской – Гауез Нурмухамбетов и заместитель акима Карагандинской области Бауржан Асанов. Текущий год, по словам Премьер-министра Алихана Смаилова, для фермеров выдался сложным. Сухое и жаркое лето негативно отразилось на росте и формировании зерновых, позднее частые и обильные осадки еще больше снизили урожайность и ухудшили качество зерна. – Погода помешала и сбору урожая. Уборочная кампания затянулась. Из поступившей на элеваторы пшеницы порядка 40% отнесено к неклассной. Но казахстанцы без хлеба не останутся. С учетом переходящих остатков прошлого года, собранного урожая будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка, – сказал Алихан Смаилов. Премьер напомнил, что отечественным фермерам оказана необходимая поддержка со стороны государства. В частности, установлены справедливые закупочные цены, пролонгированы кредиты и займы без применения штрафных санкций, выделено льготное дизельное топливо, в том числе для сушки зерна. Наряду с этим принимаются меры в части исполнения обязательств по выплате субсидий в полном объеме. Уже выделены первые 30 млрд тенге на субсидии по линии растениеводства. Принято решение о выделении средств для прямого закупа пшеницы. – На внутреннем рынке зерна проблем не должно быть. Стабильность наличия муки и хлеба обеспечена через запасы «Продкорпорации» и региональные стабфонды, – отметил Алихан Смаилов. Вместе с тем некоторые проблемы в сфере растениеводства, по словам Премьер-министра, необходимо решать энергичнее. К примеру, активизировать работу по внедрению современных технологий орошения, что позволит уменьшить затраты влаги и повысить урожайность. – Требуется уделять особое внимание выращиванию местных сортов, приспособленных к резкоконтинентальному климату нашей страны. Слабо проводится работа по выведению новых сортов пшеницы. Необходимо провести полную перезагрузку аграрной научной системы, – указал глава Правительства. Особое внимание следует уделить своевременному обновлению парка сельхозтехники, так как уровень ее изношенности сказывается на темпах посевных и уборочных работ. В этой связи Алихан Смаилов поручил выработать конкретные предложения по развитию научного потенциала АПК, в том числе отечественной селекции зерновых культур, дополнительные стимулирующие меры по обновлению парка сельхозтехники, а также принять все необходимые меры по хранению, переработке зерна и заготовке семян. Министр юстиции Азамат Ескараев представил проект плана законопроектных работ Правительства на 2024 год. Глава Минюста доложил, что в следующем году планируется разработать законопроекты, направленные на развитие цифровых технологий, социальной сферы, института интеллектуальной собственности, инновационной деятельности, космической отрасли и другие. При этом два документа – Цифровой кодекс и законопроект о фондах целевого капитала (эндаумент-фондах) – будут направлены на регламентирование ранее не урегулированных общественных отношений. Цифровой кодекс предполагает создание современной правовой базы, отвечающей лучшей мировой практике и учитывающей потребности рынка и интересы граждан в данной сфере. В свою очередь, проект закона о фондах целевого капитала направлен на развитие образования и науки в соответствии с требованиями времени и обеспечение устойчивого финансирования университетов. Как пояснил Азамат Ескараев, ряд законопроектов вытекает из Концепции правовой политики до 2030 года. Это в том числе касается совершенствования законодательства по вопросам недропользования. Разработка законопроекта по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вытекает из Концепции развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы. В целом проект плана законопроектных работ подготовлен на основании поручений Президента, руководства Правительства, стратегических документов, предложений государственных органов и направлен на решение актуальных общественных задач. Всего на следующий год Правительством предусматривается разработка 16 проектов законов, восемь из которых направлены на реализацию поручений Главы государства, подытожил Премьер-министр. Также планируется внести в Парламент четыре самостоятельных законопроекта. Отдельно Алихан Смаилов выделил проект нового Цифрового кодекса, который определит единые подходы в сфере цифровизации с учетом отечественного опыта и лучшей мировой практики. #Правительство #заседание #урожай #урожай 2023 #зерновые