Проблем быть не должно

Итоги завершившейся в Казах­стане уборочной страды подвели на заседании Правительства под председательством Премьер-минист­ра Алихана Смаилова.

Как доложил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, общая уборочная площадь сельскохозяйст­венных культур в нынешнем сезоне составила 24 млн гектаров, что на 652 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день уборка зерновых завершается во всех регионах республики.

По данным акиматов областей, убрано 16,9 млн га (98,7%). При средней урожайности 9,7 центнера с гектара намолочено 16,4 млн тонн зерна в первоначальном весе, в том числе 11,4 млн тонн пшеницы.

– Несмотря на плохие погодные условия, объем ожидаемого валового сбора зерна составляет 16 миллионов тонн (пшеницы – 11,3 миллиона тонн). С учетом переходящих трех миллионов тонн остатков зерна этого более чем достаточно для полного обеспечения страны хлебом, мукой и макаронами, – заверил Айдарбек Сапаров.

Аграриями республики также собрано 4,3 млн тонн овощных культур, 3,5 млн тонн картофеля и 1,6 млн тонн маслосемян, в частности, намолочено 747,5 тыс. тонн подсолнечника.

По словам главы Минсельхоза, для своевременного проведения уборочных работ сельхозформированиям было выделено 426 тыс. тонн льготного дизтоп­лива по цене 250 тенге за литр. Учитывая сложную ситуацию, решено выделить на сушку зерновых и масличных культур дополнительно 62,5 тыс. тонн льготного дизтоплива.

Оперативными итогами проведения уборочной поделились акимы областей: Костанайской – Кумар Аксакалов, Акмолинской – Марат Ахметжанов, Северо-Казахстанской – Гауез Нурмухамбетов и заместитель акима Карагандинской области Бауржан Асанов.

Текущий год, по словам Премьер-министра Алихана Смаи­лова, для фермеров выдался сложным. Сухое и жаркое лето негативно отразилось на росте и формировании зерновых, позднее частые и обильные осадки еще больше снизили урожайность и ухудшили качество зерна.

– Погода помешала и сбору урожая. Уборочная кампания затянулась. Из поступившей на элеваторы пшеницы порядка 40% отнесено к неклассной. Но казахстанцы без хлеба не останутся. С учетом переходящих остатков прошлого года, собранного урожая будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка, – сказал Алихан Смаилов.

Премьер напомнил, что отечественным фермерам оказана необходимая поддержка со стороны государства. В частности, установлены справедливые закупочные цены, пролонгированы кредиты и займы без применения штрафных санкций, выделено льготное дизельное топ­ливо, в том числе для сушки зерна.

Наряду с этим принимаются меры в части исполнения обязательств по выплате субсидий в полном объеме. Уже выделены первые 30 млрд тенге на субсидии по линии растениеводства. Принято решение о выделении средств для прямого закупа пшеницы.

– На внутреннем рынке зерна проблем не должно быть. Стабильность наличия муки и хлеба обеспечена через запасы «Прод­корпорации» и региональные стабфонды, – отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем некоторые проблемы в сфере растениеводства, по словам Премьер-министра, необходимо решать энергичнее. К примеру, активизировать работу по внедрению совре­менных технологий орошения, что позволит уменьшить затраты влаги и повысить урожайность.

– Требуется уделять особое внимание выращиванию местных сортов, приспособленных к резкоконтинентальному клима­ту нашей страны. Слабо проводится работа по выведению новых сортов пшеницы. Необходимо провести полную перезагрузку аграрной научной системы, – указал глава Правительства.

Особое внимание следует уделить своевременному обновлению парка сельхозтехники, так как уровень ее изношенности сказывается на темпах посевных и уборочных работ.

В этой связи Алихан Смаилов поручил выработать конкретные предложения по развитию научного потенциала АПК, в том числе отечественной селекции зерновых культур, дополнительные стимулирующие меры по обновлению парка сельхозтехники, а также принять все необходимые меры по хранению, переработке зерна и заготовке семян.

Министр юстиции ­Азамат Ескараев представил проект плана законопроектных работ Правительства на 2024 год. Глава Минюста доложил, что в следую­щем году планируется разработать законопроекты, направленные на развитие цифровых технологий, социальной сферы, института интеллектуальной собственности, инновационной деятельности, космической отрасли и другие.

При этом два документа – Цифровой кодекс и законопроект о фондах целевого капитала (эндаумент-фондах) – будут направлены на регламентирование ранее не урегулированных общественных отношений.

Цифровой кодекс предполагает соз­дание современной правовой базы, отвечающей лучшей мировой прак­тике и учитывающей потребности рынка и интересы граждан в данной сфере. В свою очередь, проект закона о фондах целевого капитала направлен на развитие образования и нау­ки в соответствии с требованиями времени и обеспечение устойчивого финансирования университетов.

Как пояснил Азамат Ескараев, ряд законопроектов вытекает из Концепции правовой политики до 2030 года. Это в том числе касается совершенствования законодательства по вопросам недропользования. Разработка законопроекта по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вытекает из Концепции развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы.

В целом проект плана законопроектных работ подготовлен на основании поручений Президента, руководства Правительства, стратегических документов, предложений государственных органов и направлен на решение актуальных общественных задач.

Всего на следующий год Правительством предусматривается разработка 16 проектов законов, восемь из которых направлены на реализацию поручений Главы государства, подытожил Премьер-министр. Также планируется внести в Парламент четыре самостоятельных законопроекта.

Отдельно Алихан Смаилов выделил проект нового Цифрового кодекса, который определит единые подходы в сфере цифровизации с учетом отечественного опыта и лучшей мировой практики.