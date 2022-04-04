В нынешнем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нам, казахстанцам, нужны ощутимые перемены к лучшему. Это невозможно без успешного развития образования, науки и подлинного местного самоуправления, что подразумевает рост активного участия граждан в политической и социальной жизни. О том, как можно обеспечить честные и открытые реформы в экономике и политике, какой вклад в решение существующих проблем могут внести ученые страны, расскажут гости рубрики «Эксперт-совет».

Бауржан Шериязданов, ведущий научный сотрудник Института истории государства КН МОН, кандидат политических наук

– Само Послание, я думаю, это продолжение линии, которую Президент обозначил во время своей инаугурационной речи. Нужен эффективный механизм управления страной, чиновникам нужно быть ближе к обществу через механизмы «слышащего государства», ответственный Парламент. Глава государства пояснил, что начатые реформы – это только начало процесса, они будут продолжаться и углубляться. И это отрадно, что, несмотря на все имеющиеся сложности в стране и в мире, политические реформы будут продолжены в сторону демократизации общества.

В связи с этим хотел бы отметить, что многие общественные советы, которые созданы в регио­нах и действуют сейчас при акима­тах, являются зависимыми от местной власти и не отражают весь спектр взаимодействия граждан и государства. То есть эту проблему нужно решать уже сейчас.

Основой любого гражданского общества является развитое местное самоуправление (МСУ). С признанием Европейской хартии МСУ и внедрением местного самоуправления сами жители местного сообщества будут управлять своими территориями. В этом вопросе важное значение имеют местные выборные представительные органы – маслихаты. Глава государства отметил, что сильная система местного самоуправления – это базовая основа для прямого учас­тия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте.

Без сомнений, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Не следует недооценивать людей и бояться передавать им полномочия, которые они в состоя­нии взять на себя. По словам Президента, в рамках полити­ческой модернизации маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления. В целях повышения их роли и обеспечения их самостоятельности необходимо внедрить должность председателя маслихата.

Проблема, на мой взгляд, в том, что в действующем законодательстве не определены различия местного государственного управления и МСУ, поскольку органы, через которые происходит реализация местного государственного управления и самоуправления, совпадают. Так, маслихат одновременно является органом местного государственного управления и МСУ. Более того, в законе определено, что как аппарат акимата, так и аппарат маслихата являются государственными учреждениями.

В законодательстве также остается неразрешенным до конца вопрос, что относится к предметам ведения органов местного самоуправления, а что – органов государственной власти.

На уровне сельских округов, городов районного подчинения и сел, не входящих в состав сельского округа, вообще отсутствуют полноценные представительные органы власти.

Согласно административно-территориальному делению сельские округа входят в состав райо­нов. Формирование маслихата на уровне сельского округа не предусмот­рено. Поэтому чаще всего сельский округ представляет один депутат в районном маслихате или вообще ни одного. Основное отличие сельских округов от городов районного подчинения и сел, не входящих в состав сельского округа, заключается в относительно низкой плотности населения, так как в состав сельского округа входит несколько сел, расположенных на расстоянии друг от друга. Соответственно взаимодействие органов власти и местного населения осложняется расстоянием и различиями в интересах жителей разных сел сообщества. Думаю, что при разработке нового закона «О МСУ» будут учтены мнения всех заинтересованных органов и экспертного сообщества.