В городе насчитывается 223 деревянных дома, в которых проживают более 1 700 семей. Пятьдесят из них в аварийном и предаварийном состоянии. До 2025 года эта проблема только обсуждалась, готовились документы, отчеты, но конкретных действий не было. Наконец, по словам акима, найден инвестор, который в 2026-м приступит к строительству двух пятиэтажных домов. Тридцать квартир в них будут переданы на баланс городского акимата. Туда и планируют переселить жильцов четырех аварийных и ветхих домов.

– Программа реновации в предыдущие годы инвесторов не интересовала, это, скорее всего, было экономически невыгодно. Сейчас интерес к региону растет. С данным инвестором переговоры вели на протяжении шести месяцев. В итоге он приобрел два земельных участка через аукцион, где и будет строить новые пятиэтажки, – отметил Мурат Бурибаев.

Таким же образом в акимате города планируют переселить и жителей других аварийных и ветхих домов. Решение о распределении жилья – квадратный метр на метр или комната на комнату – оставлено инвестору и жильцам. Квартиры в новостройках по площади гораздо больше, чем в старых домах. Желающие также могут обсудить вопрос денежной компенсации взамен отчуждаемой жилой площади.