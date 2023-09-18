Проблемы бизнеса: от small до micro

Как считает руководитель этого областного общественного объединения Эдиль Казакпаев, значительное улучшение бизнес-климата станет возможным при претворении в жизнь тезисов нынешнего Послания с учетом мнений и предложений самих представителей сферы малого бизнеса.

Многие годы, работая в сфере торговли, глава объединения планомерно и последовательно представляет в области Жетысу интересы малого и микробизнеса. Помимо руководства объединением, Эдиль Юрьевич является членом республиканской группы предпринимателей, а также входит в совет по торговле РПП «Атамекен».

Сейчас ассоциация объединяет около двухсот владельцев торговых точек. При всей важности поддержки крупного и среднего бизнеса, считает Эдиль Казакпаев, нельзя забывать и о малом, который требует отдельного подхода. К примеру, как ни крути, а торговля была и остается основой экономики, но сейчас у частного предпринимателя, который порой практически в одиночку ведет свое дело, назрела острая необходимость в конкретных мерах содействия.

Прекрасно владея ситуацией, объединение стремится на самом высоком уровне поднимать проблемы малого предпринимательства. Что-то удается решить на месте, но есть ряд коллизий, которые требуют вмешательства вышестоящих уполномоченных органов, подчеркивает Эдиль Юрьевич.

– Имеется ряд системных вопросов, из-за которых нам приходится вести бесконечную переписку с целым рядом уполномоченных органов, – поясняет Эдиль Казакпаев. – Как правило, они касаются налогового администрирования, налоговой политики и режимов налогообложения. Содержание нынешнего Послания Главы государства народу дает четкое понимание того, что наши предложения и просьбы слышат, и это, я считаю, должно стать ориентиром для всех госорганов и министерств.

Полная цифровизация налогового контроля; поддержка в виде консультаций, а не наказание со стороны фискальных органов; сокращение числа обязательных платежей; более широкое внедрение розничного налога... Максимально эффективное осуществление этих и других направлений, заданных в мессендже Президента, требует тщательного подхода и конкретизации, считают представители сферы малого бизнеса. Здесь важно услышать настоящие мнения и раскрыть наболевшие вопросы частного предпринимательства. И для этого Ассоциация «Вместе мы сила» готова приложить все усилия.

– Мы уже говорили об этом и ранее: бизнес обеими руками голосует за цифровизацию, но выступает против ненужного цифрового дублирования документов, – говорит глава объединения. – К примеру, когда-то существовала очень удобная электронная счет-фактура, в которой было отображено все продвижение товара. А потом зачем-то взяли и ввели еще сопроводительную товарную накладную. Мы сразу подняли вопрос, заявив о том, что этот документ– дублирующий, который просто отнимает время. Получается, что по бумажной накладной товар уже давным-давно принят и отправлен на продажу, но по такой же электронной накладной еще нужно сидеть и в электронном формате вновь подтверждать. То есть, грубо говоря, всю прежнюю советскую бухгалтерию просто переводят на цифровые рельсы, превращая бумажную бюрократию в электронную. А потому на озвученное Главой государства предложение по сокращению на 30% форм налоговой отчетности мы возлагаем большие надежды, ведь пример с накладными далеко не единственный.

В числе требующих первостепенного претворения в жизнь, опять-таки с обязательным учетом мнения самих частников рынка, глава ассоциации называет уменьшение числа налоговых и иных обязательных платежей в бюджет.

Даже то минимальное сокращение платежной нагрузки, обозначенной Президентом в 20%, могло бы во многом облегчить жизнь предпринимателям, позволив высвободить средства на дальнейшее развитие дела. Сейчас же на плечах частников, работающих, к примеру, по упрощенному налоговому режиму – почти десяток видов различных выплат.

– Взять, для примера, лицензию, которая раньше выдавалась бессрочно, – перечисляет собеседник. – С 2016-го ввели плату за пользование ею. Нынче годовой взнос составляет 345 тысяч тенге. То есть, даже если я получил лицензию в сентябре, заплатив за нее эту сумму, то с наступлением следующего года, мне опять придется внести 345 тысяч. Этот обязательный платеж мы тоже просим убрать, ведь он просто так «съедает» оборотные средства.

Стоит понимать, что есть у частников еще другие расходы, в числе которых – банковское обслуживание, которое «забирает» до пяти процентов дохода, полученного при безналичном расчете.

Говоря о новой форме взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками, Эдиль Казакпаев приводит пример минувшей вес­ны, когда более тысячи жетысуских предпринимателей получили уведомления о многомиллионных штрафах из-за превышения порога для постановки на учет по НДС.

Для частного предпринимателя это означает полный крах бизнеса: у некоторых суммы штрафа превышали стоимость всей коммерческой недвижимости. А ситуации можно было бы избежать очень просто: налоговые службы могли просто предупредить частников, что они находятся на пороге нарушения. Теперь же официально обозначенный Главой государства переход на сервисную модель взаимодействия в формате «не наказать, а предупредить», позволит не только легче решать возникающие проблемы постфактум, но и сообща избавляться от ненужных барьеров, выражают надежду предприниматели.

– Мы хотим работать и вносить вклад в развитие экономики страны, сдерживать цены, выполнять социальные обязательства, – резюмирует Эдиль Казакпаев. – Для этого требуется совместная комплексная работа предпринимателей и всех уполномоченных органов, направленная на обою­довыгодный результат. Благодаря Посланию мы увидели, что наши вопросы находят пути решения. Теперь, опираясь на озвученные пункты, ожидаем решений, которые помогут именно частному предпринимательству не просто держаться на плаву, а твердо стоять на ногах, расти и развиваться.