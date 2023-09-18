Проблемы бизнеса: от small до micro Общество 18 сентября 2023 г. 3:30 1030 Дина Боранбаева, область Жетысу Не переводить бумажную бюрократию на «электронные рельсы» призывают члены ОО «Ассоциация предпринимателей «Вместе мы сила» из Талдыкоргана. Фото: kazpravda.kz Как считает руководитель этого областного общественного объединения Эдиль Казакпаев, значительное улучшение бизнес-климата станет возможным при претворении в жизнь тезисов нынешнего Послания с учетом мнений и предложений самих представителей сферы малого бизнеса. Многие годы, работая в сфере торговли, глава объединения планомерно и последовательно представляет в области Жетысу интересы малого и микробизнеса. Помимо руководства объединением, Эдиль Юрьевич является членом республиканской группы предпринимателей, а также входит в совет по торговле РПП «Атамекен». Сейчас ассоциация объединяет около двухсот владельцев торговых точек. При всей важности поддержки крупного и среднего бизнеса, считает Эдиль Казакпаев, нельзя забывать и о малом, который требует отдельного подхода. К примеру, как ни крути, а торговля была и остается основой экономики, но сейчас у частного предпринимателя, который порой практически в одиночку ведет свое дело, назрела острая необходимость в конкретных мерах содействия. Прекрасно владея ситуацией, объединение стремится на самом высоком уровне поднимать проблемы малого предпринимательства. Что-то удается решить на месте, но есть ряд коллизий, которые требуют вмешательства вышестоящих уполномоченных органов, подчеркивает Эдиль Юрьевич. – Имеется ряд системных вопросов, из-за которых нам приходится вести бесконечную переписку с целым рядом уполномоченных органов, – поясняет Эдиль Казакпаев. – Как правило, они касаются налогового администрирования, налоговой политики и режимов налогообложения. Содержание нынешнего Послания Главы государства народу дает четкое понимание того, что наши предложения и просьбы слышат, и это, я считаю, должно стать ориентиром для всех госорганов и министерств. Полная цифровизация налогового контроля; поддержка в виде консультаций, а не наказание со стороны фискальных органов; сокращение числа обязательных платежей; более широкое внедрение розничного налога... Максимально эффективное осуществление этих и других направлений, заданных в мессендже Президента, требует тщательного подхода и конкретизации, считают представители сферы малого бизнеса. Здесь важно услышать настоящие мнения и раскрыть наболевшие вопросы частного предпринимательства. И для этого Ассоциация «Вместе мы сила» готова приложить все усилия. – Мы уже говорили об этом и ранее: бизнес обеими руками голосует за цифровизацию, но выступает против ненужного цифрового дублирования документов, – говорит глава объединения. – К примеру, когда-то существовала очень удобная электронная счет-фактура, в которой было отображено все продвижение товара. А потом зачем-то взяли и ввели еще сопроводительную товарную накладную. Мы сразу подняли вопрос, заявив о том, что этот документ– дублирующий, который просто отнимает время. Получается, что по бумажной накладной товар уже давным-давно принят и отправлен на продажу, но по такой же электронной накладной еще нужно сидеть и в электронном формате вновь подтверждать. То есть, грубо говоря, всю прежнюю советскую бухгалтерию просто переводят на цифровые рельсы, превращая бумажную бюрократию в электронную. А потому на озвученное Главой государства предложение по сокращению на 30% форм налоговой отчетности мы возлагаем большие надежды, ведь пример с накладными далеко не единственный. В числе требующих первостепенного претворения в жизнь, опять-таки с обязательным учетом мнения самих частников рынка, глава ассоциации называет уменьшение числа налоговых и иных обязательных платежей в бюджет. Даже то минимальное сокращение платежной нагрузки, обозначенной Президентом в 20%, могло бы во многом облегчить жизнь предпринимателям, позволив высвободить средства на дальнейшее развитие дела. Сейчас же на плечах частников, работающих, к примеру, по упрощенному налоговому режиму – почти десяток видов различных выплат. – Взять, для примера, лицензию, которая раньше выдавалась бессрочно, – перечисляет собеседник. – С 2016-го ввели плату за пользование ею. Нынче годовой взнос составляет 345 тысяч тенге. То есть, даже если я получил лицензию в сентябре, заплатив за нее эту сумму, то с наступлением следующего года, мне опять придется внести 345 тысяч. Этот обязательный платеж мы тоже просим убрать, ведь он просто так «съедает» оборотные средства. Стоит понимать, что есть у частников еще другие расходы, в числе которых – банковское обслуживание, которое «забирает» до пяти процентов дохода, полученного при безналичном расчете. Говоря о новой форме взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками, Эдиль Казакпаев приводит пример минувшей весны, когда более тысячи жетысуских предпринимателей получили уведомления о многомиллионных штрафах из-за превышения порога для постановки на учет по НДС. Для частного предпринимателя это означает полный крах бизнеса: у некоторых суммы штрафа превышали стоимость всей коммерческой недвижимости. А ситуации можно было бы избежать очень просто: налоговые службы могли просто предупредить частников, что они находятся на пороге нарушения. Теперь же официально обозначенный Главой государства переход на сервисную модель взаимодействия в формате «не наказать, а предупредить», позволит не только легче решать возникающие проблемы постфактум, но и сообща избавляться от ненужных барьеров, выражают надежду предприниматели. – Мы хотим работать и вносить вклад в развитие экономики страны, сдерживать цены, выполнять социальные обязательства, – резюмирует Эдиль Казакпаев. – Для этого требуется совместная комплексная работа предпринимателей и всех уполномоченных органов, направленная на обоюдовыгодный результат. Благодаря Посланию мы увидели, что наши вопросы находят пути решения. Теперь, опираясь на озвученные пункты, ожидаем решений, которые помогут именно частному предпринимательству не просто держаться на плаву, а твердо стоять на ногах, расти и развиваться. #экономика #налоги #штраф #бизнес #НДС