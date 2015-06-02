«Продавали» дипломников на ярмарке Свежий выпуск 441 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Ее организаторами выступили ПГУ и отдел занятости и социальных программ областного центра. Целью проведения ярмарки стала организация встречи выпускников с работодателями для решения вопроса дальнейшего трудоустройства. В ярмарке приняли участие ведущие предприятия и организации Павлодара и области, банки, крупные строительные компании, правоохранительные органы и другие структуры. Всего на встречу с коллективом вуза и его выпускниками пришли представители 56 учреждений, ведомств и организаций. Также о существующих вакансиях молодым специалистам рассказали представители Национального ядерного центра РК «Институт атомной энергии».

Представители отдела занятости и социальных программ организовали консультации по различным формам содействия в трудоустройстве выпускников по программе «Молодежная практика», «Дорожная карта занятости-2020». Кроме этого, они рассказали о возможностях переквалификации за счет средств отдела занятости, а также предоставили базу свободных вакансий по молодежной практике на предприятиях города.

В ярмарке приняли участие выпускники университета, деканы, заведующие кафедрами, кураторы. В ходе мероприятия дипломники имели возможность лично пообщаться с работодателями, узнать об их требованиях, состоянии рынка труда, имеющихся вакансиях, а также оставить свои резюме по интересующим вакансиям. Вопрос трудоустройства выпускников будет окончательно решен после получения дипломов. Всем участникам ярмарки были розданы буклеты с резюме выпускников 2015 года. На основе поступивших заявок от 22 предприятий и организаций сформирована база вакансий.



