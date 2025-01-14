Продажи автомобилей в Китае побили рекорд в 2024 году

Китай сохранил за собой мировое лидерство по объему производства и реализации автомобилей

Фото: Синьхуа

Автомобильный сектор Китая добился новой вехи в 2024 году - объемы как производства, так и продаж автомобилей превысили 31 млн единиц. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Ассоциацией автомобилестроительной промышленности Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

По данным ассоциации, объем производства автомобилей в Китае в прошлом году достиг 31,28 млн единиц, увеличившись на 3,7% по сравнению с 2023 годом, а объем их продаж вырос на 4,5% в годовом исчислении до 31,44 млн единиц.

В ассоциации разъяснили, что, несмотря на усиление протекционизма в международной торговле и обострение конкуренции, автомобильный сектор страны показал положительную динамику, чему способствовали меры государственной политики и промоакции автопроизводителей.

Кроме того, одной из ярких тенденций в прошлом году стал рост сегмента автомобилей на новых источниках энергии (NEV). Согласно данным, производство NEV выросло на 34,4% до 12,89 млн единиц, а их продажи достигли 12,87 млн единиц, увеличившись на 35,5%.

На долю NEV пришлось 40,9% от общего объема продаж новых автомобилей, что на 9,3 п. п. превысило показатели 2023 года.

В прошлом году в стране была запущена многомиллиардная программа трейд-ин для потребительских товаров в рамках стимулирования внутреннего спроса, которая стала первой за почти 15 лет. Эта инициатива значительно активизировала рост потребления и способствовала переходу автомобильной промышленности на экологически чистые технологии.

В соответствии с установленными правительством правилами, потребители, обменивающие старый автомобиль на NEV, имеют право на субсидию в размере 20 тыс. юаней (около 2782 долларов США), что заметно больше субсидии в 15 тыс. юаней, предоставляемой тем, кто желает произвести замену на автомобиль c двигателем внутреннего сгорания.

По данным ассоциации, в прошлом году из Китая было экспортировано 5,86 млн автомобилей, что на 19,3% больше в годовом исчислении.

По прогнозам отраслевых наблюдателей, в 2025 году автомобильный сектор Китая сохранит устойчивую положительную динамику на фоне дальнейшего раскрытия потенциала авторынка в результате внедрения мер поддержки.

В целях стимулирования внутреннего спроса и экономического роста власти Китая в начале января 2025 года объявили о расширении программы трейд-ин для потребительских товаров, включая автомобили.