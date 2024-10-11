Проекты Ассамблеи народа Казахстана помогают павлодарцам изучать государственный язык

Общество
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Сегодня под крышей павлодарского Дома дружбы собраны 24 областных этнокультурных объединения, совет аксакалов, совет матерей, центр медиации, школа национального возрождения им. Каната Даржумана и другие общественные организации. Безусловно, они ведут и самостоятельную разноплановую работу, но один большой блок в их деятельности касается именно популяризации государственного языка и создания условий для его изучения.

фото из архива Дома дружбы

Как показывает практика, проекты ассамблеи для продвижения казахского языка пользуются большой популярностью у горожан, потому что для их реализации все объединили усилия и выбрали форматы, нацеленные на разные группы по интересам.

К примеру, на Instagram-странице молодежного крыла павлодарской ассамблеи активно собирают лайки и репосты пуб­ликации проекта «Insta Сөздік». Тематические подборки слов и фраз размещают не только в письменном виде, но и озвучивают активисты этнокультурных объединений. Так что подача рассчитана и на тех, кто легче воспринимает письменную информацию, и на аудиалов, которые запоминают новое на слух.

К слову, именно задавшись вопросом, а как же люди лучше всего запоминают новые слова и фразы, в ассамблее пришли к еще одному проекту. Называется он «Қазақша ән салайық». Согласитесь, именно популярные песни нередко помнят даже те, кто, в принципе, не знает языка, на котором эти песни исполняются. Так устроен наш мозг – если постоянно слышать фоном какие-то фразы, то они оседают в подкорке. Остается только раскрутить эти воспоминания – объяснив значение, подправив произношение. И вот здесь на выручку авторам проекта «Қазақша ән салайық» пришел формат караоке: участники не просто поют песни на память, но при этом читают текст с экрана или с распечатанного листа.

– В нынешнем году впервые на базе Дома дружбы мы проводили такой песенный фестиваль, – рассказывает руководитель Дома дружбы (сейчас это КГУ «Қоғамдық келісім») Нурия Кубенова. – Для старта пригласили к участию представителей всех 24 этнокультурных объединений Павлодара, совета аксакалов, совета матерей и молодежного крыла. По жребию разбили на четыре команды, распределили песни. Команды получились большие – по 20 человек примерно, и, конечно же, уровень владения языком был у всех разный, поэтому люди помогали друг другу. Кто-то переводил, кто-то отвечал за произ­ношение. Были и запевалы, например, председатель финно-угорского центра Ольга Николашина и гречанка Юля Соловьева могли завести всех участников.

Чтобы сделать проект наиболее интересным, предусмотрели три тура. В первом исполняли народные песни, ведь это база для понимания языка. Песни «Беу айдай», «Бір бала», «Еркемай» знакомы многим, теперь они стали еще и понятнее.

Во втором туре делали ставку на патриотизм – звучали композиции казахстанских исполнителей. А в третьем отдали дань популярной современной музыке – той, которую сегодня слушает наша молодежь на дискотеках или люди постарше на тоях. Вот, к примеру, без песни «Балқия» не обходится ни один праздник – под нее танцуют и ее подпевают все, независимо от национальности и возраста.

Вообще, попытки запустить проект по изучению казахского языка через песни в Павлодаре уже были. И на последней сессии региональной ассамблеи руководство области даже поручило популяризировать такой подход, но именно с участием этнокультурных объединений. Так что проект «Қазақша ән салайық» станет традиционным. Как отметила Нурия Калымовна, следующее мероприятие хотят посвятить творчеству Шамши Калдаякова, ведь его песни на слух знают многие казахстанцы.

А еще второй год в Павлодаре реализуют проект «Үйде сөйле», инициировали который активис­ты молодежного крыла ассамблеи. Сейчас его масштабировали во многих регионах страны, поскольку он оправдал ожидания – людям интересно такое общение.

Суть проекта проста – это соз­дание дворовых клубов по изучению казахского языка. Казалось бы, все просто, но и здесь могут быть подводные камни. Например, в павлодарских дворах зачастую просто нет аудиторий и даже открытого места, где люди могли бы, не отвлекаясь на погоду, на шум, общаться большой компанией. И вот здесь ассамблея предложила свой вариант.

– Чтобы привлечь внимание людей, мы первоначально выезжаем в спальные районы, – рассказывает Нурия Кубенова. – Первой точкой в прошлом году стал павлодарский двор по улице Камзина, 80. Это такой уютный, компактный двор, где все соседи друг друга знают. Сколько мы отзывов получили – вы не представляете! В этом году нас активно поддержал депутат городского маслихата Кобланбек Кожин, и мы провели выездную презентацию в Усольском микрорайоне. Мы не просто рассказали об ассамблее, о наших подразделениях, хотя и это было в обязательной программе. Мы провели викторину на знание казахской лексики, национальной культуры, предусмотрели концертную программу. Атмосфера на таких встречах всегда замечательная, люди не стесняются участвовать, ведь они у себя во дворе. И главное – мы приглашаем их к изучению казахского языка, которое проводим на базе нашего Дома дружбы.

Как оказалось, горожанам удобнее приходить туда, поскольку там есть отличные комфортные условия, ну а снять психологичес­кий барьер помогает знакомство со всеми слушателями курсов – это ведь соседи. Занятия клуба «Үйде сөйле» проходят два раза в неделю, график составляют удобный для павлодарцев. Преподает опытный педагог Капиза Асаинова, причем организаторы проекта поставили перед ней такую задачу – снять языковой барьер и учить бытовому общению, тем фразам, которые нужны в повседневной жизни. К слову, к занятиям присоединились и председатели этнокультурных объединений, творческих коллективов самого Дома дружбы – вне зависимости от прописки.

– Многие люди на самом деле неплохо понимают государственный язык, но страх что-то неправильно сказать, получить негатив из-за ошибок – серьезное препятствие для популяризации языка, – считает руководитель павлодарского подразделения «Ассамблея жастары» Рамиль Смаилов. – Наш проект призван это преодолеть.

#АНК #Павлодарская область #казахский язык #Дом дружбы

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