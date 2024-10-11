Проекты Ассамблеи народа Казахстана помогают павлодарцам изучать государственный язык

Сегодня под крышей павлодарского Дома дружбы собраны 24 областных этнокультурных объединения, совет аксакалов, совет матерей, центр медиации, школа национального возрождения им. Каната Даржумана и другие общественные организации. Безусловно, они ведут и самостоятельную разноплановую работу, но один большой блок в их деятельности касается именно популяризации государственного языка и создания условий для его изучения.

фото из архива Дома дружбы

Как показывает практика, проекты ассамблеи для продвижения казахского языка пользуются большой популярностью у горожан, потому что для их реализации все объединили усилия и выбрали форматы, нацеленные на разные группы по интересам.

К примеру, на Instagram-странице молодежного крыла павлодарской ассамблеи активно собирают лайки и репосты пуб­ликации проекта «Insta Сөздік». Тематические подборки слов и фраз размещают не только в письменном виде, но и озвучивают активисты этнокультурных объединений. Так что подача рассчитана и на тех, кто легче воспринимает письменную информацию, и на аудиалов, которые запоминают новое на слух.

К слову, именно задавшись вопросом, а как же люди лучше всего запоминают новые слова и фразы, в ассамблее пришли к еще одному проекту. Называется он «Қазақша ән салайық». Согласитесь, именно популярные песни нередко помнят даже те, кто, в принципе, не знает языка, на котором эти песни исполняются. Так устроен наш мозг – если постоянно слышать фоном какие-то фразы, то они оседают в подкорке. Остается только раскрутить эти воспоминания – объяснив значение, подправив произношение. И вот здесь на выручку авторам проекта «Қазақша ән салайық» пришел формат караоке: участники не просто поют песни на память, но при этом читают текст с экрана или с распечатанного листа.

– В нынешнем году впервые на базе Дома дружбы мы проводили такой песенный фестиваль, – рассказывает руководитель Дома дружбы (сейчас это КГУ «Қоғамдық келісім») Нурия Кубенова. – Для старта пригласили к участию представителей всех 24 этнокультурных объединений Павлодара, совета аксакалов, совета матерей и молодежного крыла. По жребию разбили на четыре команды, распределили песни. Команды получились большие – по 20 человек примерно, и, конечно же, уровень владения языком был у всех разный, поэтому люди помогали друг другу. Кто-то переводил, кто-то отвечал за произ­ношение. Были и запевалы, например, председатель финно-угорского центра Ольга Николашина и гречанка Юля Соловьева могли завести всех участников.

Чтобы сделать проект наиболее интересным, предусмотрели три тура. В первом исполняли народные песни, ведь это база для понимания языка. Песни «Беу айдай», «Бір бала», «Еркемай» знакомы многим, теперь они стали еще и понятнее.

Во втором туре делали ставку на патриотизм – звучали композиции казахстанских исполнителей. А в третьем отдали дань популярной современной музыке – той, которую сегодня слушает наша молодежь на дискотеках или люди постарше на тоях. Вот, к примеру, без песни «Балқия» не обходится ни один праздник – под нее танцуют и ее подпевают все, независимо от национальности и возраста.

Вообще, попытки запустить проект по изучению казахского языка через песни в Павлодаре уже были. И на последней сессии региональной ассамблеи руководство области даже поручило популяризировать такой подход, но именно с участием этнокультурных объединений. Так что проект «Қазақша ән салайық» станет традиционным. Как отметила Нурия Калымовна, следующее мероприятие хотят посвятить творчеству Шамши Калдаякова, ведь его песни на слух знают многие казахстанцы.

А еще второй год в Павлодаре реализуют проект «Үйде сөйле», инициировали который активис­ты молодежного крыла ассамблеи. Сейчас его масштабировали во многих регионах страны, поскольку он оправдал ожидания – людям интересно такое общение.

Суть проекта проста – это соз­дание дворовых клубов по изучению казахского языка. Казалось бы, все просто, но и здесь могут быть подводные камни. Например, в павлодарских дворах зачастую просто нет аудиторий и даже открытого места, где люди могли бы, не отвлекаясь на погоду, на шум, общаться большой компанией. И вот здесь ассамблея предложила свой вариант.

– Чтобы привлечь внимание людей, мы первоначально выезжаем в спальные районы, – рассказывает Нурия Кубенова. – Первой точкой в прошлом году стал павлодарский двор по улице Камзина, 80. Это такой уютный, компактный двор, где все соседи друг друга знают. Сколько мы отзывов получили – вы не представляете! В этом году нас активно поддержал депутат городского маслихата Кобланбек Кожин, и мы провели выездную презентацию в Усольском микрорайоне. Мы не просто рассказали об ассамблее, о наших подразделениях, хотя и это было в обязательной программе. Мы провели викторину на знание казахской лексики, национальной культуры, предусмотрели концертную программу. Атмосфера на таких встречах всегда замечательная, люди не стесняются участвовать, ведь они у себя во дворе. И главное – мы приглашаем их к изучению казахского языка, которое проводим на базе нашего Дома дружбы.

Как оказалось, горожанам удобнее приходить туда, поскольку там есть отличные комфортные условия, ну а снять психологичес­кий барьер помогает знакомство со всеми слушателями курсов – это ведь соседи. Занятия клуба «Үйде сөйле» проходят два раза в неделю, график составляют удобный для павлодарцев. Преподает опытный педагог Капиза Асаинова, причем организаторы проекта поставили перед ней такую задачу – снять языковой барьер и учить бытовому общению, тем фразам, которые нужны в повседневной жизни. К слову, к занятиям присоединились и председатели этнокультурных объединений, творческих коллективов самого Дома дружбы – вне зависимости от прописки.

– Многие люди на самом деле неплохо понимают государственный язык, но страх что-то неправильно сказать, получить негатив из-за ошибок – серьезное препятствие для популяризации языка, – считает руководитель павлодарского подразделения «Ассамблея жастары» Рамиль Смаилов. – Наш проект призван это преодолеть.