Профессионалы новой волны

Конкурс на очередной сезон Школы аналитики оказался самым высоким за годы ее работы – 12 человек на место. С приветственной лекцией перед слушателями по традиции выступил председатель палаты Маулен Ашимбаев, он также поделился рекомендациями из собственной практики. В ходе реализации этого общественного проекта со своими лекция­ми перед участниками также выступят известные казахстанские и зарубежные эксперты, представители международных и научно-исследовательских организаций.

Приветствуя участников нового потока, председатель Сената подчеркнул, что Школа аналитики – это не только место для получения новых знаний, но и площадка для нетворкинга, экс­пертного взаимодействия единомышленников, обмена идеями, совместной разработки оригинальных проектов, нахождения путей решения многих актуальных вопросов, организации различных аналитических, социальных и иных проектов.

Наряду с этим, как отметил глава Сената, этот общественный проект способствует совершенствованию аналитических навыков молодых специалистов, работающих на государственной службе, в бизнесе, международных организациях и других отраслях. Так, в этом году программа курса будет выстроена вокруг темы «Аналитика и цифровые инструменты в Data-driven decision-making». Обучение пройдет по семи ключевым направлениям, касающимся навыков критического мышления и методов анализа, аналитики и Big Data, стратегического планирования и работы со статданными, Data Governance & AI, прост­ранственного аспекта и международных стандартов в подготовке аналитических материалов, а также Data-driven decision-making и работы с текстом.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность подготовки новой волны профессионалов, обладающих хорошими аналитическими способностями и навыками. В современном мире, когда каждое решение требует учета большого количест­ва факторов, аналитика становится стратегическим инструментом как для государственных органов, так и для бизнеса. При этом важно гармоничное сочетание аналитических способностей и современных цифровых возможностей. Школа аналитики – это наш вклад в выполнение данной стратегической задачи. В этом году, как и прежде, обучение будет вестись известными казахстанскими и зарубежными экспертами, которые имеют большой опыт в своих сферах, – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к слушателям.

Отметим, что по итогам рассмотрения порядка 700 заявок конкурсной комиссией для участия в проекте было отобрано 60 человек. Это специалисты с опытом работы в разных сферах, включая аналитические структуры, систему госуп­равления, национальные компании, а также в исследовательских институтах и имеющие научную степень PhD.

В своей лекции Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на концептуальных аспектах аналитической работы. В ходе обсуждения состоялся разбор кейсов и анализ трендов в сфере аналитики, в том числе касающихся применения цифровых инструментов в государственном управлении и принятии решений.

– Идеология Школы аналитики заключается в формировании нового поколения профессионалов, способных критически мыс­лить, находить инновационные решения и формулировать нестандартные стратегии, которые будут способствовать мощному и инновационному развитию нашей страны, – сказал Маулен Ашимбаев и поделился кейсами из личного опыта в исследованиях, совершенствовании практических навыков.

Одной из особенностей занятий в Школе аналитики является укрепление навыков командной работы. Помогать развивать этот soft skill участникам будут специально приглашенные менторы – отраслевые эксперты, представители государственных структур, научных и международных организаций, которые прив­лекаются к такому наставничеству на волонтерской основе.

По итогам обучения участниками будет выпущен сборник аналитических материалов, который направят в работу депутатам Парламента и профильным государственным органам в качестве рекомендаций.