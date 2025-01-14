Профессионалы новой волны

Статьи
17
Роза Рахметуллаева

Открылся четвертый сезон Школы аналитики при Сенате Парламента РК

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Конкурс на очередной сезон Школы аналитики оказался самым высоким за годы ее работы – 12 человек на место. С приветственной лекцией перед слушателями по традиции выступил председатель палаты Маулен Ашимбаев, он также поделился рекомендациями из собственной практики. В ходе реализации этого общественного проекта со своими лекция­ми перед участниками также выступят известные казахстанские и зарубежные эксперты, представители международных и научно-исследовательских организаций.

Приветствуя участников нового потока, председатель Сената подчеркнул, что Школа аналитики – это не только место для получения новых знаний, но и площадка для нетворкинга, экс­пертного взаимодействия единомышленников, обмена идеями, совместной разработки оригинальных проектов, нахождения путей решения многих актуальных вопросов, организации различных аналитических, социальных и иных проектов.

Наряду с этим, как отметил глава Сената, этот общественный проект способствует совершенствованию аналитических навыков молодых специалистов, работающих на государственной службе, в бизнесе, международных организациях и других отраслях. Так, в этом году программа курса будет выстроена вокруг темы «Аналитика и цифровые инструменты в Data-driven decision-making». Обучение пройдет по семи ключевым направлениям, касающимся навыков критического мышления и методов анализа, аналитики и Big Data, стратегического планирования и работы со статданными, Data Governance & AI, прост­ранственного аспекта и международных стандартов в подготовке аналитических материалов, а также Data-driven decision-making и работы с текстом.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность подготовки новой волны профессионалов, обладающих хорошими аналитическими способностями и навыками. В современном мире, когда каждое решение требует учета большого количест­ва факторов, аналитика становится стратегическим инструментом как для государственных органов, так и для бизнеса. При этом важно гармоничное сочетание аналитических способностей и современных цифровых возможностей. Школа аналитики – это наш вклад в выполнение данной стратегической задачи. В этом году, как и прежде, обучение будет вестись известными казахстанскими и зарубежными экспертами, которые имеют большой опыт в своих сферах, – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к слушателям.

Отметим, что по итогам рассмотрения порядка 700 заявок конкурсной комиссией для участия в проекте было отобрано 60 человек. Это специалисты с опытом работы в разных сферах, включая аналитические структуры, систему госуп­равления, национальные компании, а также в исследовательских институтах и имеющие научную степень PhD.

В своей лекции Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на концептуальных аспектах аналитической работы. В ходе обсуждения состоялся разбор кейсов и анализ трендов в сфере аналитики, в том числе касающихся применения цифровых инструментов в государственном управлении и принятии решений.

– Идеология Школы аналитики заключается в формировании нового поколения профессионалов, способных критически мыс­лить, находить инновационные решения и формулировать нестандартные стратегии, которые будут способствовать мощному и инновационному развитию нашей страны, – сказал Маулен Ашимбаев и поделился кейсами из личного опыта в исследованиях, совершенствовании практических навыков.

Одной из особенностей занятий в Школе аналитики является укрепление навыков командной работы. Помогать развивать этот soft skill участникам будут специально приглашенные менторы – отраслевые эксперты, представители государственных структур, научных и международных организаций, которые прив­лекаются к такому наставничеству на волонтерской основе.

По итогам обучения участниками будет выпущен сборник аналитических материалов, который направят в работу депутатам Парламента и профильным государственным органам в качестве рекомендаций.

#Сенат #открытие #Школа аналитики #сезон

Популярное

Все
Искусственный интеллект – одно из важных направлений развития страны
Факторы казахстанской уникальности
Укрепляя единство и согласие
Захват заложников в Актобе: двое из троих не выжили
Товарооборот между Казахстаном и Кипром увеличился в пять раз за год
Житель Актобе попал в ловушку мошенников, понадеявшись на крупный выигрыш
Пределы отклонения от курса наличной валюты установит Нацбанк
Мощное землетрясение зафиксировано на юге Японии
Зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане
О состоянии здоровья выжившей в Актобе заложницы рассказали врачи
3,2 трлн тенге потратили казахстанцы на онлайн-покупки
Астанчанам предлагают бесплатные курсы казахского языка
Пьяный пассажир ударил бортпроводницу и заявил о бомбе на борту FlyArystan
Почти каждый второй тенге в общепите «съели» в Алматы и Астане
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Почти 47 тысяч потребителей в Калифорнии остаются без электричества из-за пожаров
Токаев поздравил президента Хорватии с переизбранием
Олжас Бектенов высказался о маркетплейсах
Акимат Актюбинской области поможет в организации похорон погибших заложников
Премьер-министр дал ряд поручений по подготовке к зимней Азиаде-2025
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Обозначена официальная политическая повестка
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Инструмент повышения благосостояния
Посылы, обращенные к аграрной науке
Жизнь можно сделать слаще и полезней
В Малибу горят дома звезд Голливуда
Каждый должен быть частью прогресса
В поисках «противоядия»
На языке текста и рисунка
Намечен масштабный образовательный прорыв
Бизнес встретил новшество в штыки
Казахстан ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Назначен заместитель Главнокомандующего Нацгвардией МВД РК
Бойцы спецназа Казахстана примут участие в UAE SWAT Challen…
Как победить черный снег?
В одном поясе, на одном пути

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]