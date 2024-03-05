Профессионалы нужны везде

– В прошлом году 95 процентам высвобожденных работников были предложены различные варианты. Кто-то прошел краткосрочный специальный курс обучения, кто-то получил кредит в упрощенном порядке и открыл свое дело. Есть те, кто изучал английский язык и сейчас трудится по контракту за рубежом, – рассказал руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Азамат Мамбетов.

По его словам, сварщик, работавший на Тенгизе, в настоящее время трудоустроился на судостроительный завод в столице Польши, группа строителей работает в Турции на атомной электростанции «Аккую».

– Есть и те, кто изъявил желание работать вахтовым методом в компании «Татнефть» в Республике Татарстан, занимаясь текущим и комплексным обслуживанием скважин. Среди них – мастер по бурению, бурильщик, помощник бурильщика, слесарь, электрик, сварщик, водитель спецтехники, – отметил Азамат Мамбетов.

Обширна и география трудоустройства. В начале прошлого года десять бывших сотрудников Тенгизского месторождения отправились на работу в уругвайский город Дурасно. Один из них – житель Атырау Аймурат Алдонгарулы, который остался без работы после того, как закончился срок его контракта.

Аймурат несколько лет проработал изолировщиком на Тенгизе. Затем мужчину пригласили на работу в Уругвай. Сейчас он занят по своей специальности на заводе, который строится недалеко от города Дурасно.

– В Уругвае работают мои знакомые. Когда остался без работы, отправил им свое резюме, и меня пригласили. Безусловно, завод, строящийся на Тенгизском мес­торождении, является мировым проектом, этот факт послужил основанием для того, чтобы меня приняли на новом месте. Опыт и знания, полученные на Тенгизе, приносят пользу. Я убедился, что тот, кто ищет, всегда найдет. Нельзя сидеть на одном месте, нужно двигаться дальше, развиваться, – говорит Аймурат.

Как отметил Азамат Мамбетов, высвобождающихся работников трудоустраивают и на местные объекты.

– С октября прошлого года на месторождении Кашаган начаты строительные работы по проекту «Строительство газоперерабатывающего завода». На сегодняшний день здесь занято более 665 человек. На возведении завода по производству бутадиена трудится более 2 000 человек. После его запуска будет создано 440 постоянных рабочих мест, – пояснил Азамат Мамбетов.

Жители области также будут трудоустроены в рамках второго этапа строительства интегрированного геохимического комплекса.