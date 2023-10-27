Профессия – дарить тепло

Социальная служба осущест­вляет важнейшую из государственных задач, на плечи ее работников ложится забота о гражданах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это может быть совершенно разная работа. Но людей, занимающихся ею, объединяет желание помогать, дарить тепло и заботу.

Общественное объединение «АСТ Астана социальных технологий» – единственное в столице частное заведение, которое оказывает специальные социальные услуги людям с инвалидностью I и II групп старше 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата. «Мы даем возможность реализовать свой потенциал и чувство уверенности в завтрашнем дне» – так звучит миссия центра поддержки.

В условиях полустационара проходят адаптацию и социализацию более 200 пациентов. Три года назад, когда центр только создавался, его идейные вдохновители, сами столкнувшиеся с тяжелым недугом, решили, что людям с инвалидностью будет недостаточно просто приходить сюда провести досуг, почитать книги или поиграть в шахматы.

– Мы оказываем совершенно разные услуги, начиная от медицинских (уколы, массаж, физиопроцедуры, ЛФК) до таких, как арт-, глино-, трудо- и музыкотерапия. Прием ведут психолог, врач-реабилитолог, эрго­терапевт, логопед, дефектолог и даже волонтер-подолог. Наши подопечные учат казахский и английский языки, играют в теннис, шашки, шахматы, бильярд, вяжут и рисуют, – рассказывает ЛФК-инструктор Канат Нугманбеков, проводя экскурсию по просторному центру, занимающему первый этаж многоквартирного жилого дома.

Канат всегда был тесно связан со спортом и считает, что далеко не каждый тренер может работать с людьми с инвалидностью. Тут нужно чувствовать человека, чтобы достичь с ним результата.

– Любить надо людей и все, – просто отвечает Канат на мой вопрос, что нужно для этой профессии. – Моя мама много лет проработала врачом, может, поэтому я тоже всегда хотел помогать людям. Если любишь свое дело, сложно не будет. Устаешь конечно, но, когда видишь результат, радуешься. И понимаешь, как это приятно – быть полезным и делать добро.

Помимо всего прочего, в центре помогают с различными юридическими вопросами, с оформлением документов. Чтобы удаленно получить ЭЦП-ключ и с его помощью какие-либо льготы или, например, коляску, идут к Айтмухану Бакакову. Он сам прикован к инвалидному креслу. Но два года назад, когда Айтмухан пришел в «АСТ», его жизнь круто изменилась.

По заключенному между цент­ром и Казахстанским Швейцарско-Американским колледжем меморандуму он отучился на социального работника, устроил­ся сюда, получает неплохую зарплату (помимо госсоцзаказа центр сотрудничает с различными благотворительными фондами и организациями). Коллеги же помогли с получением собственного жилья и теперь мечтают найти 46-летнему Айтмухану достойную спутницу жизни.

Мужчина немногословен, и из разговора с ним удалось понять, что он не считает свою работу чем-то особенным. Соцработник должен уметь все, говорит Айтмухан. И если удается чем-то помочь другому человеку, как-то облегчить его жизнь, то это, несомненно, приятно.

– Сначала мы принимали порядка тридцати пациентов, сейчас их уже более двухсот. К нам приходят те, у кого в ИПР (индивидуальная программа реабилитации) прописана услуга «Социальное обслуживание в условиях полустационара», у кого-то она предусмотрена на год-два или же бессрочно. Мы всем рады. И хочется отметить, что уже восемь наших подопечных удалось перевести на третью группу инвалидности, это значит, что они начали самостоятельно ходить, – с воодушевлением рассказывает заместитель директора «АСТ» Динара Мавланова.

Пока знакомилась с сотрудниками, сложилось впечатление, что здесь нет случайных людей. Динара Курмановна имеет три высших образования. Один из четверых ее детей родился особенным, и чтобы самой обеспечивать ему должный уход и развитие, она отучилась на педагога и социального работника.

Одиннадцать из двух сотен сотрудников центра – его бывшие пациенты. Эрготерапевт после жуткой аварии с трудом передвигалась. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, совсем было отчаялась. Но здесь ей помогли вновь поверить в себя, дали образование, заработок, обеспечили жильем. И теперь женщина не просто сама смотрит на жизнь другими глазами, но и помогает таким же, как она.

За документацию отвечает мужчина, потерявший после инсульта подвижность правой руки, – печатает левой. Английский преподает девушка, которую также после инсульта привела мама. Тренеру по теннису тоже предложили эту должность неспроста.

– Они начинают сами зарабатывать и по-другому себя ощущать. Мы воодушевляем, даем стимул подняться на ноги, – объясняет Динара Курмановна. – Социальный работник, который сам столкнулся с такой проблемой в жизни, будет работать качественно. Наша задача – научить и отпустить жить дальше со своей инвалидностью.

Соцработник – это и врач, и психолог, и друг, говорят сотрудники центра. Это не только физически, но и эмоционально тяжелая работа, которой нужно отдаваться целиком и полностью.

На вопрос, какими качествами должен обладать соцработник, Динара Курмановна отвечает, что в первую очередь – это человечность. Всем надо помнить, что никто ни от чего в этой жизни не застрахован.

– Это очень энергозатратная работа. Домой приходишь как выжатый лимон. Поэтому я считаю, нужно повышать статус социального работника, увеличивать зарплату, – делится моя собеседница. – Особенным людям нужны поддержка, тепло и внимание, которое мы можем оказать. Многого им не надо, иногда достаточно выслушать, улыбнуться или приобнять. Люди излечиваются за счет эмоций. А в наш профессиональный праздник хочется всем пожелать здоровья. И неисчерпаемых жизненных сил.