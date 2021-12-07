Экономика
Прогноз по ВВП озвучили в Нацбанке РК
Екатерина Елисеева
Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов озвучил прогноз ВВП по итогам 2021 года, передает Kazpravda.kz.

"Начну с экономической активности. Динамика развивается согласно нашему оптимистичному сценарию прошлого прогнозного раунда, который предполагал цену на нефть марки Brent на уровне 70 долларов США за баррель. С учетом позитива на рынке и прогнозов международных организаций, в этот раз мы осторожно повысили цены на нефть по базовому сценарию с 60 до 70 долларов США за баррель", – сообщил Баймагамбетов.

По его словам, с учетом данных предпосылок по итогам 2021 года рост ВВП по-прежнему прогнозируется в пределах 3,7-4,0 процента.

"Основным источником роста выступит восстанавливающийся потребительский спрос, который поддерживается ростом реальных доходов населения и потребительского кредитования. Ожидается определенный рост инвестиций. Дополнительную поддержку росту ВВП окажет экспорт ввиду расширения внешнего спроса и небольшого роста объемов добычи энергоресурсов", – продолжил заместитель председателя Национального банка РК.

Следует также отметить рост экспорта ряда металлов и продукции из них в этом году. Напротив, ограничивать рост ВВП способно увеличение импорта ввиду восстановления внутренней потребительской и инвестиционной активности.

"Теперь о том, что будет в следующем году. В 2022 году экономика вырастет на 3,9-4,2 процента. Рост будет обеспечен более слабым влиянием пандемии на деловую активность и увеличением объемов добычи энергоресурсов вследствие смягчения ограничений ОПЕК+. Постепенное увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и последующее завершение сроков договоренностей в следующем году будут способствовать наращиванию объемов добычи энергоресурсов. Это положительно повлияет как на экспорт, так и на более активную динамику инвестиций. Факторы роста останутся теми же, что и в текущем году", – заключил Акылжан Баймагамбетов.

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