Программа выступления спортсменов на Олимпиаде 1 августа

Комитет по делам спорта и физкультуры опубликовал расписание на четверг, 1 августа, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

В стрельбе из лука выступят Дауткелді Жаңбырбай и Александр Еременко, в пулевой стрельбе - Арина Алтухова и Александра Ле, в дзюдо - Нұрлыхан Шархан. Соревноваться в боксе будут Назым Кызайбай, Айбек Оралбай и Мухамедсабыр Базарбай уулу.

Посмотреть XXXIII Олимпийские игры в прямом эфире можно на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Хабар, Ел арна и JibekJoly.