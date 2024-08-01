Программа выступления спортсменов на Олимпиаде 1 августа

Олимпиада
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Комитет по делам спорта и физкультуры опубликовал расписание на четверг, 1 августа, передает Kazpravda.kz 

Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

В стрельбе из лука выступят Дауткелді Жаңбырбай и Александр Еременко, в пулевой стрельбе - Арина Алтухова и Александра Ле, в дзюдо - Нұрлыхан Шархан. Соревноваться в боксе будут Назым Кызайбай, Айбек Оралбай и Мухамедсабыр Базарбай уулу.

Посмотреть XXXIII Олимпийские игры в прямом эфире можно на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Хабар, Ел арна и JibekJoly.

#казахстан #олимпиада #расписание

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