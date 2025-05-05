Фото: Синьхуа

Опрокидывание прогулочных судов произошло на реке Лючун в китайском городе Цяньси, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

«Найден последний пропавший человек, однако он не подавал признаков жизни. В результате аварии погибло в общей сложности 10 человек. <...> На данный момент найдены все 84 человека, упавших в воду. 70 человек все еще находятся на лечении в больницах и 4 не пострадали», — говорится в материале.

Согласно публикации, всего перевернулось четыре судна, два из них находились в эксплуатации. Уточняется, что на борту одной лодки находились двое членов экипажа и 38 туристов, на другом — столько же членов экипажа и 35 туристов. На двух пришвартованных судах, в свою очередь, находились семеро членов экипажа.

Об опрокидывании двух лодок в Цяньси стало известно накануне. Сообщалось, что при происшествии пострадали 60 человек, еще 14 пропали без вести.

Власти провинции Гуйчжоу задействовали около 500 сотрудников из соответствующих ведомств для координации поисково-спасательных работ. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия.