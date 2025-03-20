Прокуратура СКО вернула государству озеро стоимостью 26,7 миллиардов тенге

Недропользование
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Венера Баталова
корреспондент

В результате нарушения законодательства со стороны местных властей, озеро было использовано нецелевым образом более двух лет. Принятыми мерами договор аренды был расторгнут, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что в 2020 году, в рамках контракта на добычу поваренной соли, местные исполнительные органы предоставили недропользователю озеро Теке, общей площадью 21,5 тыс га. В дальнейшем был заключен договор аренды на земельный участок, под зеркалом водного объекта.

Однако, несмотря на прекращение действия контракта на недропользование в 2022 году, уполномоченный орган, в нарушение Земельного кодекса, более двух лет не принимал мер по расторжению договора в одностороннем досудебном порядке, что привело к нецелевому использованию земель водного фонда.

Кроме того, вопреки требованиям Кодекса «О недрах и недропользовании», хозяйствующий субъект не был исключен из реестра действующих недропользователей на официальном сайте компетентного органа.

Принятыми мерами специализированного природоохранного прокурора договор аренды земельного участка расторгнут в одностороннем досудебном порядке. Горько-соленый водоем — озеро Теке, общей площадью 21,5 тыс га и кадастровой стоимостью 26,7 млрд тенге, возвращен в государственную собственность.

Сведения на интернет-ресурсах компетентного органа приведены в соответствие. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Вопросы защиты интересов государства находятся на особом контроле прокуратуры СКО.

#СКО #аренда #озеро

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