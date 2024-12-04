Прокуратура выявила преступные схемы по Artsport и DamuBala в Кокшетау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Акмолинской области выявила хищения денег, предназначенных детям-инвалидам, передает Kazpravda.kz

По информации надзорного органа, вскрыты преступные схемы по хищению бюджетных средств, выделенных в рамках программ Artsport и DamuBala на развитие спортивных секций для детей, в том числе с ограниченными возможностями.

К примеру, одним из поставщиков госзаказа по Кокшетау предоставлены акты выполненных работ на детей, вовсе не посещавших спортивные секции.