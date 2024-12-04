Прокуратура выявила преступные схемы по Artsport и DamuBala в Кокшетау

Коррупция
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Акмолинской области выявила хищения денег, предназначенных детям-инвалидам, передает Kazpravda.kz

По информации надзорного органа, вскрыты преступные схемы по хищению бюджетных средств, выделенных в рамках программ Artsport и DamuBala на развитие спортивных секций для детей, в том числе с ограниченными возможностями.

К примеру, одним из поставщиков госзаказа по Кокшетау предоставлены акты выполненных работ на детей, вовсе не посещавших спортивные секции.

«В этой связи, прокуратурой города возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Проводится досудебное расследование», – сообщили в ведомстве. 

 

#прокуратура #хищения #ArtSport #DamuBala

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