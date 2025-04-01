Прокуроры Байзакского района установили, что налоговики без достаточных оснований обвиняли бизнесменов в занижении доходов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В случае несогласия с такими выводами в отношении предпринимателей инициировались хронометражные проверки -длительные и обременительные процедуры, которые мешают нормальной работе бизнеса.



Так, в 2024 году Управление государственных доходов провело проверку одного из индивидуальных предпринимателей. Итогом стало требование увеличить сумму дохода в налоговой отчетности на 9,7 млн тенге.



Однако тщательное изучение документов показало, что предприниматель действовал в рамках закона - никаких нарушений допущено не было. Более того, выяснилось, что вынесение подобных предварительных решений вообще не предусмотрено налоговым законодательством. В аналогичной ситуации оказались еще 7 субъектов бизнеса, в отношении которых приняты аналогично незаконные решения.

В результате прокурорского вмешательства все предварительные решения и проведенная налоговая проверка отменены.

Начальник отдела Управления государственных доходов привлечен к административной ответственности за проведение незаконной проверки, а другие виновные должностные лица - к дисциплинарной.



Таким образом, после вмешательства прокуратуры практика незаконных хронометражных проверок предпринимателей прекращена.