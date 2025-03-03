Миллионные хищения по программе переселения выявили в СКО

В Северо-Казахстанской области раскрыты факты мошенничества по программе переселения. Несколько участников программы завышали стоимость жилья, а местные власти не взыскали незаконно полученные выплаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе проверок программы переселения прокуроры Северо-Казахстанской области выявили серьезные нарушения, которые привели к хищению бюджетных средств. Участники программы переселения Айыртауского, Г. Мусрепова, Жамбылского районов искусственно завышали стоимость жилья, получая избыточную компенсацию от государства. В результате этих действий был причинен ущерб в размере 11,3 млн тенге.

На основании фактов мошенничества прокуратурой начаты досудебные расследования по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Три участника программы были осуждены к ограничению свободы на срок от одного года до трех лет. Приговоры вступили в законную силу.

Кроме того, установлено, что участники программы, получившие материальную помощь от государства, нарушили условия социального контракта, переезжая в другие регионы для постоянного проживания. Однако местными властями не были предприняты меры по взысканию незаконно полученных выплат в размере 103,6 млн тенге.

В ответ на эти нарушения 25 должностных лиц местных исполнительных органов, в том числе 11 руководителей филиалов Карьерных центров, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Благодаря прокурорскому вмешательству было возмещено 19,1 млн тенге в бюджет. Исковые заявления по оставшейся сумме находятся на рассмотрении в судах.

Прокуратура области продолжает контролировать расходование бюджетных средств.

Ранее в Минтруда прокомментировали информацию об уголовных делах по программе переселения.

В РК было заведено 20 уголовных дел по программе переселения с юга на север. Прокуроры выявили хищения на сумму более 1 млрд тенге.