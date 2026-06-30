Промежуточные итоги ЕНТ: кто из абитуриентов набрал максимальный балл

Фото: МНВО

С момента старта основного ЕНТ-2026, 10 мая, тестирование прошли около 340 тыс. раз. 73% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 27% – на русском и 522 раз – на английском, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

По итогам седьмой недели 70% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 66 баллов. Максимальный результат – 140 баллов, его набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области.

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 765 абитуриентов с ООП.

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования.

Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

«За семь недель проведения ЕНТ выявлено 715 нарушений правил. 422 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 286 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты 7 человек, которые нарушили правила тестирования. Факты выявления подставных лиц отсутствуют», – проинформировали в ведомстве.

После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

Напомним, для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений.