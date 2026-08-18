Заложенные в Конституции принципы «Закон и Порядок», «Адал азамат» и «Таза Қазақстан» должны отражаться в качестве образования – Бектенов

На заседании правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели готовность к началу нового учебного года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр отметил, то повышение качества образования и создание необходимых условий для обучения и развития детей являются одними из ключевых задач государства.

«В Новой Конституции утверждение ценностей трудолюбия, прогресса и знаний закреплены как основополагающие принципы. Особое значение придано развитию образования и человеческого капитала. Заложенные в Основном законе принципы должны находить практическое отражение в качестве образования, воспитании подрастающего поколения и создании равных возможностей для каждого ребенка. Поэтому наша задача – обеспечить не только организованное начало учебного года, но и необходимые условия для качественного обучения и всестороннего развития детей», — отметил Олжас Бектенов.

Руководитель правительства подчеркнул важность формирования у детей и молодежи правовой и экологической культуры, гражданской ответственности и уважения к принципу «Закон и Порядок». Воспитательная работа должна основываться на принципах Единой программы «Адал азамат» и общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», при тесном взаимодействии школы и семьи и быть ориентирована на конкретный результат.

«По поручению Главы государства ведется строительство и модернизация объектов образования. 1 сентября откроют двери 47 новых школ, в том числе 20 - в рамках проекта “Келешек мектептері”. Акиматам регионов обеспечить их полную функциональную готовность к началу учебного года. Всем нуждающимся семьям в государственной поддержке должна быть оказана материальная и социальная помощь. Для этого в местных бюджетах заложены средства для охвата поддержкой более 400 тыс. детей. Акимам регионов поручаю обеспечить адресность, своевременно принимать меры по каждому конкретному случаю», — поручил Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что реализация новых проектов уже позволила обеспечить положительную динамику в решении проблем трехсменного обучения и дефицита ученических мест. Вместе с тем до конца 2026 года необходимо завершить строительство еще 64 школ. Олжас Бектенов подчеркнул, что уже сейчас регионы должны решить все вопросы по обеспечению вводимых объектов педагогическими кадрами и необходимой учебно-технической базой.

Отдельно отмечена важность своевременного завершения капитального и текущего ремонта в 106 школах страны до 1 сентября. Руководитель правительства обратил внимание на низкие темпы работ на 13 объектах в Алматы, областях Абай, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Улытау, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской. Акимам данных регионов Премьер-министр поручил взять на личный контроль завершение ремонтных работ в установленные сроки.

До 1 сентября также необходимо приобрести 500 предметных кабинетов физики, химии, биологии и робототехники. Всего до конца года в школах страны планируется установить свыше 1 400 таких кабинетов. Ряду регионов поручено в кратчайшие сроки решить вопросы финансирования. В первую очередь, речь идет об Алматинской области, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Улытау и Акмолинской. Премьер-министр поручил ускорить проведение всех необходимых процедур для оперативного закупа оборудования.

Премьер-министр также остановился на вопросе опережающего строительства инфраструктурных и социальных объектов.

«Вчера на совещании по вопросам развития экономики Глава государства назвал одним из главных приоритетов опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов. Всем государственным органам и акиматам необходимо взять на контроль данный вопрос при формировании бюджетов на ближайший период», — поручил руководитель Правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что цифровая инфраструктура напрямую влияет на качество образования и возможности внедрения ИИ, поэтому наличие в школах высокоскоростного интернета является одной из приоритетных задач. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с операторами связи и акиматами поручено держать на постоянном контроле вопрос стабильного высокоскоростного интернета, особенно в отдаленных селах. На всех уровнях образования необходимо уделить особое внимание развитию цифровых технологий и внедрению искусственного интеллекта прежде всего для повышения качества и результативности образовательного процесса. На особом контроле должны находиться вопросы безопасности детей.

«Поручаю акиматам регионов совместно с МВД, МЧС и Министерством просвещения в кратчайшие сроки устранить недостатки в обеспечении безопасной дорожной инфраструктуры возле школ, а также их противопожарной и антитеррористической защищенности», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству внутренних дел в рамках проводимых мероприятий «Внимание – дети!» поручено проверить исполнение ранее выданных предписаний. Сам план мероприятий необходимо продлить до конца сентября, сделав особый акцент на предупреждение детского дорожного травматизма.

Акиматам Костанайской и Северо-Казахстанской областей, а также другим регионам поручено до конца года обеспечить вывод камер видеонаблюдения всех школ в центры оперативного управления МВД. Премьер-министр подчеркнул, что функционал закрепленных за школами сотрудников полиции не должен ограничиваться проведением правовых и разъяснительных занятий. Необходимо расширить и активизировать профилактические мероприятия по предупреждению противоправных действий в детской и молодежной среде.

Одним из важных условий полноценного развития и успешного обучения детей премьер-министр назвал сбалансированное и качественное школьное питание. Министерству здравоохранения и акиматам регионов поручено установить постоянный контроль за качеством продуктов и соблюдением санитарных норм. Также поставлена задача обеспечить качественную подготовку инфраструктуры, общежитий и образовательных программ колледжей и университетов к началу учебного года. Министерствам просвещения, науки и высшего образования совместно с акиматами поручено до конца августа обеспечить полную готовность к началу нового учебного года.