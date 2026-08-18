Более 130 тысяч студентов примут в колледжи по госзаказу

В республике работает 763 колледжа, в которых обучается 556 тыс. студентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В системе технического и профессионального образования республики 70% государственного образовательного заказа переориентировано на технические специальности. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

«В республике функционируют 763 колледжа, в которых обучается 556 тыс. студентов. Для обеспечения доступности технического и профессионального образования в этом году в рамках госзаказа планируется принять в колледжи 133 тыс. студентов. 70% госзаказа будет направлено на подготовку кадров в технической сфере. По заявкам предприятий с обязательным последующим трудоустройством планируется принять более 10 тыс. студентов», — доложила Жулдыз Сулейменова.

Министр также отметила, что совместно с работодателями на основе стандартов WorldSkills, ГОСО и профстандартов актуализировано порядка 500 образовательных программ.

Кроме того, 27 колледжей прошли международную отраслевую аккредитацию, по итогам которой 134 педагога и 347 студентов получили сертификаты международного образца. С начала года заключено около 80 соглашений с зарубежными учебными заведениями по вопросам академической мобильности.